Inter vence o Juventude e assume a vice-liderança do Gauchão Feminino

Gurias Coloradas ganharam pelo placar simples, com Rafa Mineira balançando as redes

Carolina Freitas

