Inter vence o Juventude e assume a vice-liderança do Gauchão Feminino

O Inter se recuperou após a péssima atuação no Gre-Nal, venceu o Juventude por 1 a 0 e reassumiu a vice-liderança do Gauchão Feminino. A partida, que deu uma resposta ao torcedor, teve gol de Rafa Mineira no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, na tarde deste domingo (31).
O próximo compromisso colorado será, mais uma vez, diante do Juventude. Em Caxias do Sul, as equipes se reencontrarão no próximo domingo (7), às 15h, no Campo do Sesi. Será o último teste do Inter antes de enfrentar o Grêmio no segundo Gre-Nal do Estadual.
Empate e poucas chances
O destaque da etapa inicial foi a boa marcação do Juventude, que não deixava o Inter se sobressair e dominar a partida, mesmo tendo a posse de bola.
A primeira chance, inclusive, foi alviverde. Aos 9 minutos, Carol Ladaga cobrou escanteio fechado e quase marcou gol olímpico, parando em excelente defesa de Mari Ribeiro.
O Inter conseguiu responder aos 20, quando Katrine passou pela marcação e finalizou da entrada da área, mas sobre o gol. Depois, aos 33, foi a vez de Julieta Morales tentar. Após cruzamento de Belén Aquino, a goleira Thais Amorim buscou no cantinho direito. Na sobra, Bruna Emília afastou o perigo.
O Ju voltou a assustar aos 47. Kamile Loirão bateu forte, da entrada da área, mas sobre o gol. Por fim, o Inter ainda voltou a levar perigo aos 53. Quando Clara Güell cruzou para que Belén aparecesse sem marcação, na pequena área, mas pegasse mal na bola e mandasse sobre a meta.
Vantagem colorada
As Gurias Coloradas, querendo dar uma resposta ao torcedor, voltaram com outra postura para a etapa final. E, logo aos 6 minutos, construíram excelente chance. Após cobrança de escanteio, Belén Aquino subiu sozinha para cabecear, mas parou em uma grande defesa da goleira Thais Amorim, que tirou com a mão direita.
Seis minutos depois, o Inter perdeu um gol incrível. Paola cruzou com perfeição para que Julieta Morales, sozinha e de frente para o gol, perdesse uma chance incrível, já na pequena área. A centroavante colorada finalizou, mas à direita de Thais Amorim.
O Juventude tentava uma resposta nos contra-ataques e foi assim que, aos 22, teve sua chance. Karol bateu de muito longe, mas Mari Ribeiro fez a defesa em dois tempos, para manter o empate sem gols.
A goleira juventudista voltou a brilhar aos 30 minutos. Primeiro, Thais Amorim impediu o gol de Rafa Mineira, tirando com o pé direito. Depois, já caída, tirou a bola de Julieta Morales, no centro do gol, com a mão direita.
Quatro minutos depois, Thais Amorim não conseguiu impedir que Rafa Mineira abrisse o placar, na qualidade individual. A meia recebeu de Iasmin pela esquerda, passou pela zagueira Bruna Emília e encobriu a goleira alviverde para dar vantagem ao Colorado.
O Juventude tentou, nos últimos minutos, uma reação rápida e se alçou ao ataque em busca do empate. Mas sequer conseguiu construir chances que assustassem a goleira Mari Ribeiro.
Já o Inter ainda teve a chance de ampliar o placar aos 48 minutos. Belén Aquino sofreu falta de Carol Ladaga na área e a arbitragem não teve dúvidas em marcar o pênalti. Capelinha bateu no canto direito, mas parou em excelente defesa de Thais Amorim.
Gauchão Feminino - 5ª rodada - 31/8/2025
Inter (1)
Mari Ribeiro; Paola (Gi Santos, 50'/2ºT), Capelinha, Fefa Lacoste e Eskerdinha (Pati Llanos, INT); Marzia (Rafa Mineira, 25'/2ºT), Gabi Morais (Jordana, 25'/2ºT) e Katrine (Aninha, 37'/2ºT); Clara Güell (Iasmin, 19'/2ºT), Belén Aquino e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.
Juventude (0)
Thais Amorim; Teté, Bruna Emília, Beta (Duda Tosti, INT), Rayane Pires e Carol Ladaga; Bell Silva (Leka, 38'/1ºT) e Dani Venturini (Karol, 13'/2ºT); Dani Silva (Joyce, 27'/2ºT), Kamile Loirão (Eduarda, 27'/2ºT) e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.
GOLS: Rafa Mineira (I), aos 34 minutos do segundo tempo;
CARTÕES AMARELOS: Dani Silva e Rayane Pires (J); Capelinha e Iasmin (I);
ARBITRAGEM: Diogo Goveia de Souza, auxiliado por Rodrigo Dahmer e Valdeir Florencio Paiva. O trio é gaúcho;
LOCAL: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.