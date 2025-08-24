Inter vence o Grêmio e assume a liderança do Gauchão Feminino sub-15

As Gurias Coloradas venceram as Mosqueteiras por 2 a 1, na tarde deste domingo (24), pela quarta rodada do Gauchão Feminino sub-15. O duelo foi realizado no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
O Grêmio saiu à frente, com Sthefani. Mas o Inter buscou a virada com Amanda e Julia balançando as redes.
Com o resultado, o time da técnica Helen Oliveira assumiu a liderança do Gauchão Feminino sub-15, com nove pontos (100% de aproveitamento). O Grêmio, com um jogo a mais, é o segundo colocado, com a mesma pontuação.
Agora, o Tricolor folgará na próxima rodada. Enquanto o Colorado receberá o Juventude no CT Futebol com Vida, em Três Passos, no sábado (30), às 15h.
Fórmula de disputa
O Gauchão Feminino sub-15 conta com a participação de cinco equipes: Grêmio, Inter, Flamengo de Tenente Portela, Juventude e Fevat. Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, todos contra todos.
Ao final das cinco rodadas, os quatro melhores avançam às semifinais. Os mata-matas serão disputados em jogos de ida e volta.
O Grêmio foi o campeão em 2024 e luta pelo bicampeonato. Na última temporada, venceu o Inter por 4 a 0 (no agregado) para conquistar o título.