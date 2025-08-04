Inter vence o Criciúma e se classifica às semifinais do Brasileirão Feminino sub-17

O Inter confirmou sua classificação às semifinais do Brasileirão Feminino sub-17, neste domingo (3), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O time colorado voltou a vencer o Criciúma, desta vez por 3 a 0, para garantir sua vaga à próxima fase.
Laura Kines, Joana Spadetto e Natalia de Barros marcaram os gols da vitória, que deixou o placar agregado em 11 a 0 — no final de semana anterior, o Inter já havia vencido a primeira partida, fora de casa, por 8 a 0.
A equipe colorada, treinada por David da Silva, atuou com: Vitória; Melyssa (Alice), Gilvania (Manuela), Milena e Isadora; Yasmin, Nicoli (Lara Lay) e Natalia de Barros; Nathália da Rosa (Laura Schroll), Julia (Joana Spadetto) e Laura Kines.
100% garantido
Com o resultado, o Inter também manteve os 100% de aproveitamento. As Gurias Coloradas vêm de oito vitórias, 62 gols marcados e apenas um sofrido.
Nas semifinais, o adversário será Corinthians ou Ferroviária, que decidem a classificação nesta segunda-feira (4), às 19h30min, em Araraquara. As Guerreiras Grenás têm a vantagem, pois venceram a ida por 1 a 0.
Os confrontos da próxima fase ainda não têm data confirmada. No entanto, a expectativa é que ocorram em 9 e 16 de agosto (dois sábados). Independente do adversário, o Inter decidirá as semis em casa.