Inter vence o 3B da Amazônia e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

O Inter correspondeu às expectativas, venceu o 3B da Amazônia sem dificuldades e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Em partida única, realizada nesta quarta-feira (6), o 3 a 1 foi construído com gols de Bianca Martins, Katrine e Mayara Vaz. Gabi descontou para as visitantes.
O resultado garante as Gurias Coloradas entre as 16 melhores equipes da competição. Agora, o adversário da próxima fase será definido através de sorteio, marcado para a próxima terça-feira (12), na sede da CBF.
Neste meio tempo, porém, o Inter voltará a campo pelo Gauchão. Após a goleada por 5 a 1 sobre o Brasil-Far, as Gurias Coloradas enfrentarão o Flamengo de Tenente Portela, no próximo sábado (9), no Sesc Protásio Alves.
Vantagem colorada
O Inter dominava as ações da partida e tinha a posse de bola, mas não conseguia criar jogadas que, efetivamente, levavam perigo à meta do 3B da Amazônia. As melhores chances coloradas vinham através da bola parada.
Foi assim que, aos 7 minutos, quase abriu o placar. Katrine cobrou falta e alçou a bola à área. Capelinha venceu a defesa na altura e cabeceou, para grande defesa da goleira Yasmin Lima.
O 3B da Amazônia respondeu com uma velha conhecida do Inter. Aos 13, a centroavante Carla Nunes apareceu entre as zagueiras, encontrou espaço e finalizou para excelente defesa da goleira Mari Ribeiro, com o pé direito.
As Gurias Coloradas voltaram a levar perigo na bola parada, aos 28. Quando Katrine cobrou escanteio perfeito pela direita, para que a zagueira Bianca Martins cabeceasse para o fundo das redes. Desta vez, sem chances para a goleira adversária operar outro milagre.
Depois de abrir o placar, o Inter voltou a assustar com suas atacantes. Aos 35, Clara Güell arriscou, mas mandou nas mãos da goleira do 3B. Na sequência, aos 43, foi a vez de Julieta Morales finalizar sobre o gol.
A noite, porém, era das jogadas de bola parada. Aos 44, Julieta Morales foi derrubada no limite da grande área, praticamente rente à linha, e a arbitragem assinalou falta. Katrine assumiu a responsabilidade e cobrou com perfeição, no cantinho esquerdo da goleira, para ampliar a vantagem colorada antes do intervalo.
Classificação confirmada
O Inter voltou para a reta final a fim de decidir logo a vaga à próxima fase. E, logo aos 5 minutos, já tratou de ampliar a vantagem e encaminhar a goleada. Na área, Paola ajeitou para Mayara Vaz, que estava de frente para o gol, finalizar rasteiro. A bola bateu na defesa, e terminou no fundo das redes, no canto direito de Yasmin.
O 3B da Amazônia tinha pouca força para legar perigo ao gol colorado, mas tentou descontar em três lances. O primeiro aos 14, quando Natasha bateu cruzado, mas direto pela linha de fundo.
Depois, aos 20, com Carla Nunes arriscando da entrada da área, mas mandando sobre a meta. E, por fim, aos 22, em cobrança de falta de Thaís Lemos, que tentou encobrir Mari Ribeiro, mas parou em defesa da goleira colorada.
Logo na sequência, o Inter desperdiçou a chance de fazer o quarto. Clara Güell foi lançada por Moniquinha, saiu cara a cara com a goleira, mas finalizou em cima da defensora.
O time amazonense tanto insistiu, que conseguiu descontar, aos 26. A bola sobrou limpa para Gabi, na entrada da área, que bateu de primeira e no alto, sem chances para Mari Ribeiro.
As Gurias Coloradas seguiram com chances de transformar a vitória em goleada. Clara Güell desperdiçou oportunidades de frente para a goleira. Assim como Marzia e Rafa Mineira, que finalizaram da entrada da área, mas sobre o gol.
Com isso, estava selada a vitória por 3 a 1 e o avanço colorado às oitavas. O próximo adversário será conhecido na terça-feira (12), em sorteio realizado pela CBF.
Copa do Brasil Feminina – 3ª fase – 6/8/2025
Inter (3)
Mari Ribeiro; Moniquinha, Capelinha (Leticia Debiasi, 36'/2ºT), Bianca Martins e Eskerdinha (Rafa Mineira, 13'/2ºT); Jordana (Marzia, 24'/2ºT), Mayara Vaz (Pati Llanos, 13'/2ºT) e Katrine; Paola Pereira (Gabi Morais, 13'/2ºT), Clara Güell e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.
3B da Amazônia (1)
Yasmin Lima; Natasha, Janaina, Yusmery (Jeni, INT) e Thaís Lemos (Lívia, 40'/2ºT); Monique, Sâmia e Paulinha; Gabi, Alana (Maria Vitória, INT) e Carla Nunes. Técnico: Wendell Coelho.
- GOLS: Bianca Martins (I), aos 28min, e Katrine (I), aos 44min, do primeiro tempo; Mayara Vaz (I), aos 5min, Gabi (3B), aos 26min, do segundo tempo;
- CARTÕES AMARELOS: Thais Lemos (3B);
- ARBITRAGEM: Talita Ximenes de Freitas (SP), auxiliada por Ariela Duarte da Silveira (RS) e Jeissyevan Freitag Goncalves (RS);
- LOCAL: Passo D'Areia, em Porto Alegre.