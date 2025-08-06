Futebol feminino

Em casa 
Notícia

Inter vence o 3B da Amazônia e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

Gurias Coloradas marcaram seus gols com Bianca Martins, Katrine e Mayara Vaz para garantir a classificação 

Carolina Freitas

Esporte

