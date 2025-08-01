Inter vence a Ferroviária e sai em vantagem nas quartas do Brasileirão Feminino sub-20

Inter venceu fora de casa. Rafael Zocco / Ferroviária/Divulgação

As Gurias Coloradas venceram a Ferroviária, por 2 a 1, e saíram em vantagem nas quartas de final do Brasileirão Feminino sub-20. A partida de ida foi realizada na Fonte Luminosa, em Araraquara, na última quinta-feira (1º).

O Inter saiu na frente com dois gols rápidos. Logo no primeiro minuto, Lara Matos abriu o placar. Depois, aos 11, Danny Teixeira garantiu a vitória. A Ferrinha descontou aos 17 do segundo tempo, com Ana Clara, de pênalti.

O time do técnico David da Silva atuou com: Camilly; Duda Freitas, Milenna (Clara), Sarah Maciel e Erica Gomes; Pietra, Myka e Danny Teixeira (Laura Dupont); Gabi Inácio (Nathália da Rosa), Lara Matos (Yngrid Piauí) e Joana (Stephanie).

Com o resultado, as Gurias Coloradas podem até empatar o segundo jogo que estarão nas semifinais. O duelo decisivo está marcado para a próxima quinta-feira (7), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Campanha colorada

O Inter segue com 100% de aproveitamento na competição nacional. Agora, são sete vitórias, com 41 gols marcados e um sofrido. As Gurias Coloradas buscam a terceira taça do sub-20. Em 2022 e 2023, foram campeãs.