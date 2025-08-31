Inter recebe o Juventude em busca da recuperação após o Gre-Nal do Gauchão Feminino

Fefa Lacoste deve voltar ao time titular contra o Juventude. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas buscam reencontrar o caminho das vitórias após a derrota sofrida no clássico Gre-Nal e, para isso, terão um adversário difícil pela frente. Às 15h deste domingo (31), o Inter recebe o Juventude em duelo direto pela vice-liderança do Gauchão Feminino.

A seu favor, o time de Maurício Salgado terá o fator local. Atuando no Sesc Protásio Alves, a equipe vem de três vitórias, dois empates e apenas uma derrota na temporada.

Para buscar a recuperação no Gauchão, porém, o Inter também terá de driblar as adversidades que enfrentou no clássico diante do maior rival. Com a derrota para o Grêmio, o Colorado caiu para o terceiro lugar.

— Precisamos ser melhores, e não temos muito tempo. Estamos num caminho de evolução, mas ela tem de ser mais rápida. Nós precisamos ganhar os próximos três jogos — afirmou o técnico Maurício Salgado.

A projeção passa, diretamente, pelos confrontos com o Juventude. Serão dois em sequência e, depois, mais um clássico Gre-Nal na vida do Inter.

Atualmente, as Gurias Coloradas ocupam a terceira colocação, com seis pontos. Enquanto as Esmeraldas são as vice-líderes, com sete. O líder Grêmio tem 10 e não pode ser alcançado pelo Inter neste final de semana.

Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno e returno para definir os quatro classificados. A equipe de Maurício Salgado é a atual vice-campeã.