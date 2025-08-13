Futebol feminino

Tropeço no RJ
Notícia

Inter perde para o Botafogo no primeiro jogo das semifinais do Brasileirão Feminino sub-20 

Gurias Coloradas terão de reverter a desvantagem na próxima semana, em Porto Alegre

Carolina Freitas

Esporte

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS