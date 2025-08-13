Inter perde para o Botafogo no primeiro jogo das semifinais do Brasileirão Feminino sub-20 

Inter perdeu por 3 a 0, fora de casa. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter conheceu sua primeira derrota no Brasileirão Feminino sub-20 justamente na fase decisiva da competição. Na tarde desta quarta-feira (13), as Gurias Coloradas perderam por 3 a 0 para o Botafogo, no confronto de ida das semifinais, realizado no Nilton Santos.

Em um primeiro tempo irreconhecível, a equipe gaúcha viu as cariocas construírem a vantagem. Foram dois gols de Rhaissa, no primeiro e no 26º minuto, e um de Thaynara, no 36º.

Na etapa final, o Inter tentou reagir e chegou a pressionar as Gloriosas. Mas sem sucesso. Agora, terá de reverter em casa a desvantagem para ir à final.

As equipes se reencontram em 21 de agosto, quinta-feira, às 15h30min, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. Ao Inter, apenas a vitória por três gols de diferença serve, para levar a decisão aos pênaltis. Se triunfar por quatro ou mais, avança no tempo normal.

O Botafogo, que foi vice no ano passado, tem situação bastante favorável. O time carioca pode até perder por dois gols de diferença que voltará à decisão.

Em busca do Tri

O Inter foi campeão do Brasileirão sub-20 em 2022 e 2023. Agora, sonha em aumentar o número de taças. Pela frente, não terá tarefa fácil diante de um Botafogo que sonha com o título inédito.