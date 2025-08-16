Inter perde o Corinthians e cai na semifinal do Brasileirão Feminino sub-17

Equipe foi eliminada no jogo de volta em Porto Alegre. (Lara Vantzen/Internacional)

As Gurias Coloradas estão eliminadas do Brasileirão Feminino sub-17. No jogo de volta da fase semifinal, neste sábado (16), o time perdeu para o Corinthians, por 3 a 1, e se despediu do torneio.

Depois do empate no jogo de ida, em 1 a 1, a decisão estava em aberto em Porto Alegre. No Sesc, o Inter chegou a sair na frente, aos 12 minutos, com gol anotado por Laurinha.

Leia Mais Corinthians é o primeiro semifinalista do Brasileirão Feminino

Ainda no primeiro tempo, Hariadni marcou duas vezes e colocou o Corinthians em vantagem. Já na etapa final, Julia Romero fez o terceiro e garantiu a classificação do time paulista.

A decisão do Brasileirão sub-17 agora será entre Corinthians e Grêmio, que eliminou o São Paulo na outra semifinal.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.







