Inter goleia o Juventude e garante liderança do Gauchão Feminino sub-15

Lara Lay (esquerda) marcou dois gols. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas encerraram a primeira fase do Gauchão Feminino sub-15 com 100% de aproveitamento. Na tarde do último sábado (30), o Inter venceu o Juventude por 4 a 0, no CT Futebol com Vida, em Viamão, com gols de Lara Lay (duas vezes), Alice Mambac e Isa Tremea.

O resultado manteve o Inter na liderança da competição, com 12 pontos. Ao longo da etapa inicial foram quatro vitórias, com 27 gols marcados e apenas um sofrido.

Agora, as Gurias Coloradas enfrentarão o Juventude na semifinal. O primeiro jogo é no domingo (7), às 11h, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul. Enquanto a volta ocorre no dia 13, às 15h, em local a definir.

O outro mata-mata será entre Fevat e Grêmio, com o primeiro jogo no sábado (6), às 15h, no Campo Linha Lenz. A volta também ocorre no dia 13, às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Fórmula de disputa

As equipes que somarem mais pontos estarão garantidas à final. Se houver empate, o saldo de gols definirá os finalistas. Caso persista a igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O Grêmio foi o campeão em 2024 e luta pelo bicampeonato. Na última temporada, venceu o Inter por 4 a 0 (no agregado) para conquistar o título.

Semifinais

ida

6/9 (sábado), 15h: Fevat x Grêmio

7/9 (domingo), 11h: Juventude x Inter

volta