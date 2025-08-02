Futebol feminino

Inter goleia o Brasil de Farroupilha na abertura do Gauchão Feminino

Gurias Coloradas balançaram as redes com Clara Güell, duas vezes, Capelinha, Pati Llanos e Julieta Morales

Carolina Freitas

