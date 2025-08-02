Inter goleia o Brasil de Farroupilha na abertura do Gauchão Feminino

O Inter fez o que era esperado de sua estreia no Gauchão Feminino. Diante de um valente Brasil de Farroupilha, as Gurias Coloradas confirmaram o favoritismo e conquistaram a vitória por 5 a 1, na noite desta sexta-feira (1º), no Estádio das Castanheiras.
O time porto-alegrense marcou seus gols com Clara Güell, duas vezes, Capelinha, Pati Llanos e Julieta Morales. Enquanto o rubro-verde descontou com Lorena — apenas a segunda atleta do Brasil de Farroupilha na história a marcar contra o Inter.
As duas equipes, agora, se preparam para os compromissos pela Copa do Brasil. O Colorado enfrentará o 3B da Amazônia. Enquanto o Rubro-verde duelará com o Fluminense.
Vantagem colorada
Com maior investimento e melhor estrutura, o Inter não demorou muito para confirmar o favoritismo. Logo nos primeiros minutos, tomou conta do jogo. Enquanto o Brasil de Farroupilha escapava nos contra-ataques.
Aos 10 minutos, o time colorado conseguiu abrir o placar. Em falta cobrada pelo lado direito, Katrine alçou bola à área. A defesa afastou parcialmente, mas Clara Güell ficou com a sobra e finalizou com o pé direito para vencer a goleira Gaby.
Depois, o Inter ainda se aproximou do gol em três oportunidades. Primeiro, Mayara Vaz finalizou pela linha de fundo. Depois, Capelinha e Clara Güell pararam na goleira rubro-verde.
O Brasil de Farroupilha seguia apostando na velocidade de suas pontas. E, aos 21, chegou ao empate. Após defesa de Mari Ribeiro, em finalização de Emmily Karla, a bola sobrou para Lorena, que dominou e bateu no alto, sem chances para a goleira.
A reação colorada, porém, não demorou. Dois minutos depois, em falta muito distante da área, Capelinha arriscou direito, surpreendeu a goleira rubro-verde e colocou o Inter à frente com um golaço.
Com a posse de bola, mas sem conseguir ser envolvente, o Inter ainda teve mais duas chances na etapa inicial. Mas Mayara Vaz e Paola não capricharam nas finalizações e pararam em Gaby.
Reta final com goleada
O Brasil de Farroupilha voltou para o segundo tempo sonhando com um empate histórico, e até construiu para tal. Logo no primeiro minuto, Emmily Karla sofreu falta na entrada área. Lari Amaral cobrou, mas mandou sobre o gol.
Depois, aos 4 minutos, foi a vez de Tawany alçar bola à área, também em cobrança de falta. Desta vez, passou à frente da zagueira Alissa, que não conseguiu alcançar e empurrar às redes para deixar tudo igual.
A grande chance veio aos 15. Quando a bola foi alçada à área, a goleira Mari Ribeiro não conseguiu segurar e soltou perto de Gabizinha. A atacante, porém, não conseguiu aproveitar, e a zagueira Bianca Martins apareceu para afastar o perigo.
A resposta colorada só foi vir aos 17, na qualidade individual de Clara Güell, que passou pela marcação, mas não conseguiu vencer a goleira Gaby.
O gol que ampliou a vantagem veio aos 22. Na área, Pati Llanos recebeu de Gabi Morais e mandou de pé esquerdo para encobrir a goleira do Brasil de Farroupilha.
Com o adversário já conformado com a derrota, o Inter ainda marcou mais. Aos 26, Clara Güell recebeu de Moniquinha, venceu as marcadoras e bateu no canto direto da goleira: 4 a 1.
Depois, aos 38, foi a vez de a artilheira Julieta Morales deixar o dela. Após passe de Aninha, a centroavante girou sobre a marcação e finalizou com o pé direito, no cantinho da goleira, que até tentou se esticar, mas não alcançou.
O Brasil de Farroupilha não tinha mais forças para reagir. Enquanto o Inter teve a posse nos últimos minutos e controlou a ampla vantagem. Agora, ambos voltam suas atenções aos desafios da Copa do Brasil.
Gauchão Feminino — Primeira rodada — 1º/8/2025
Brasil-Far (1)
Gaby; Tawany (Thayla, 21'/2ºT), Alissa, Andressa Kreski e Rayssa (Soares, 31'/2ºT); Maju (Larissa Amaral, INT), Marcela e Andressa Ramos (Ju Goes, 21'/2ºT); Emmily Karla, Gabizinha e Lorena (Nicole Neres, 21'/2ºT). Técnico: Leonardo Antunes.
Inter (5)
Mari Ribeiro; Moniquinha, Capelinha, Bianca Martins e Eskerdinha (Marzia, INT); Jordana (Pati Llanos, 19'/2ºT), Mayara Vaz (Rafa Mineira, 19'/2ºT) e Katrine; Paola (Gabi Morais, 19'/2ºT), Clara Güell (Aninha, 36'/2ºT) e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.
Gols: Clara Güell (I), aos 10 min, Lorena (B), aos 21min, Capelinha (I), aos 23min, do primeiro tempo; Pati Llanos (I), aos 22min, Clara Güell (I), aos 26 min, Julieta Morales (I), aos 38 min, do segundo tempo.
Cartões amarelos: Rayssa e Maju (B); Jordana e Capelinha (I);
Local: Estádio das Castanheiras, em Farroupilha;
Arbitragem: Vinicius Machado Machado, auxiliado por Dione Rodrigues Lopes e Dieique Deconto (trio gaúcho).
Próximos jogos
Copa do Brasil — Terceira fase
6/8/2025 — 19h — Sesc Protásio Alves
Inter x São Paulo
7/8/2025 — 15h — Moça Bonita
Fluminense x Brasil-Far