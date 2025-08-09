Inter faz 14 a 0 no Flamengo de Tenente Portela pelo Gauchão Feminino

As Gurias Coloradas comprovaram o favoritismo, golearam o Flamengo de Tenente Portela e chegaram a três vitórias consecutivas no Gauchão Feminino. Em duelo realizado neste sábado (9), o Inter fez 14 a 0 nas Gurias do Yucumã, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
O grande destaque do jogo, que teve as reservas em campo, foi a meio-campista Pati Llanos, que marcou três gols. Além dela, Rafa Mineira, Iasmin (duas vezes), Clara Güell, Ketlin (duas vezes), Alice (duas vezes), Aninha (duas vezes) e Alice Santos também balançaram as redes.
O resultado mantém o time de Maurício Salgado na liderança isolada do Estadual, com 100% de aproveitamento. Agora, as Gurias Coloradas terão uma folga e voltarão a campo apenas em 23 de agosto, às 15h, no clássico Gre-Nal.
Domínio completo e goleada
Um Inter muito modificado entrou em campo almejando ampliar a sequência de vitórias, e não demorou para ter sucesso. Logo aos 7 minutos, Rafa Mineira abriu o placar, após bola mal afastada pela defesa na grande área, que a meia bateu de primeira às redes.
Enquanto ainda comemorava a vantagem, o time colorado já ampliou o placar. Depois de cobrança de escanteio, a defesa afastou e a sobra ficou com Rafa Mineira. A meia cruzou com perfeição para que Iasmin aparecesse sozinha embaixo das traves para cabecear ao gol, aos 9.
Sabendo das diferenças técnicas em relação ao Inter, o Flamengo de Tenente Portela apenas defendia-se, com todas as suas jogadoras de linha no próprio campo. E o Inter aproveitava-se disso.
Foi assim que, aos 20, marcou o terceiro. Após afastada da defesa, Pati Llanos dominou a bola na entrada da área, ajeitou e bateu com o pé direito para vencer a goleira Silvana.
Mesmo com a ampla vantagem, o Inter não diminuía o ritmo e, três minutos depois, já fez mais um. Marzia serviu Iasmin, que mandou no cantinho direito da goleira Silvana. A defensora até tocou na bola, mas não foi o suficiente para impedir que morresse no fundo das redes.
Logo na sequência, aos 26, veio o quinto. Iasmin ajeitou para Clara Güell, que venceu três marcadoras para finalizar e aumentar a goleada.
O sexto veio aos 31. Após bola rasteira cruzada à área, Pati Llanos chegou a tocar, mas deixou para que Ketlin finalizasse, com o pé direito, e deixasse o dela.
O Flamengo não tinha qualquer força para reagir e impedir um massacre colorado. E assim, apenas observou o sétimo das Gurias Coloradas, aos 36 minutos, quando Pati Llanos recebeu de Clara Güell e bateu no alto da goleira adversária.
Antes de o primeiro tempo de encerrar, ainda deu tempo de Pati Llanos chegar ao hat-trick. Clara Güell cruzou rasteiro para que a meio-campista ajeitasse e tivesse tempo de pensar na melhor forma de finalizar e estufar as redes, aos 45.
Destaque da base no segundo tempo
A reta final repetiu os primeiros 45 minutos, e já começou com as Gurias Coloradas mostrando serviço ao técnico Maurício Salgado. Aos 3, o Inter saiu em velocidade rumo ao ataque, Pati Llanos serviu Alice que, de frente para o gol, não titubeou: finalizou com o pé direito e balançou as redes. Era o retorno de uma centroavante que ficou cerca de dois anos afastada dos gramados por lesões no joelho.
As crias da base voltaram a brilhar aos 17. Após lançamento de Pati Llanos, Aninha entrou cara a cara com a goleira Silvana, driblou a defensora e apenas empurrou para o fundo do gol. O primeiro da menina de 17 anos pelo profissional colorado.
A reta final era toda das gurias formadas na base e, aos 21, veio mais um gol delas. Rafa Mineira cruzou para que Ketlin tirasse diante da marcação e finalizasse. A bola chegou a bater na trave, mas terminou nas redes.
O 12º gol veio logo na sequência. Aos 25, Rafa Mineira cobrou falta pela esquerda e mandou com perfeição, na cabeça da volante Alice Santos, que venceu a defesa na disputa aérea e deixou o dela em sua estreia pelo Inter.
Em nenhum momento, as Gurias Coloradas diminuíram o ritmo. E foi assim que, aos 28, marcaram mais um gol. Pati Llanos cruzou e Aninha apareceu às costas da zagueira para, de cabeça, fazer o 13º do Inter.
Aos 49, o Inter fechou o placar. Aninha avançou em velocidade e serviu a centroavante Alice, que invadiu a grande área, tirou da goleira e sacramentou a goleada colorada.
Gauchão Feminino – 2ª rodada – 9/8/2025
Inter (14)
Mayara; Ketlin, Gi Santos, Leticia Debiasi (Fefa Lacoste, 30'/2ºT) e Eskerdinha (Danny Teixeira, INT); Alice Santos, Marzia, Pati Llanos (Belén Aquino, 30'/2ºT) e Rafa Mineira; Iasmin (Alice, INT) e Clara Güell (Aninha, INT). Técnico: Maurício Salgado.
Flamengo de Tenente Portela (0)
Silvana (Luna, 19'/2ºT); Russinha (Geovanna, INT), Laiza, Ana Júlia e Thais; Ronaldinha (Patricia, 29'/2ºT), Sousa e Manu; Larinha (Julia, INT), Juliana e Leticia (Mariah, INT). Técnico: Anderson Morgado.
- GOLS: Rafa Mineira (I), aos 7min, Iasmin (I), aos 9min e aos 23min, Pati Llanos (I), aos 20min, aos 36min e aos 45min, Clara Güell (I), aos 26min, Ketlin (I), aos 31min, do primeiro tempo; Alice (I), aos 3min e aos 49min, Aninha (I), aos 17min e aos 28min, Ketlin (I), aos 21min, Alice Santos (I), aos 25min, do segundo tempo;
- ARBITRAGEM: Odair de Ramos Stocco (RS), auxiliado por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Julio Bernardo da Costa (RS);
- LOCAL: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.