Inter estreia na Copa do Brasil em busca da classificação sobre o 3B da Amazônia

Inter, de Pati Llanos (E) e Rafa Mineira, enfrenta o 3B da Amazônia. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas almejam a recuperação na temporada, e terão a Copa do Brasil como oportunidade para passar uma nova impressão ao torcedor. O primeiro desafio pela competição será nesta quarta-feira (6), às 19h, diante do 3B da Amazônia. O jogo é válido pela terceira fase e ocorre no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Após um Brasileirão Feminino que, de maneira negativa, entrou para a história do Inter (foi o primeiro em que não avançou aos matas), o clube teve cerca de 50 dias de preparação. A amostragem inicial foi positiva, com a goleada por 5 a 1 sobre o Brasil-Far pelo Gauchão.

— Estamos trabalhando para isso. Também há muitas coisas para corrigir, e vamos estar fazendo isso no próximo jogo — afirmou a atacante Clara Güell, após o jogo do Estadual.

Agora, para ter sucesso diante do 3B da Amazônia, o Inter almeja repetir o que deu certo contra o Brasil-Far. Além disso, também entende que é necessário um entendimento diferente em relação à Copa do Brasil.

— É aplicarmos o que estamos treinando. E muito a questão do espírito da competição. Temos que entrar com um espírito de mata-mata — avaliou o técnico Maurício Salgado.

A competição nacional é disputada em matas desde a fase inicial. O diferencial, em relação ao naipe masculino, é o número de jogos: partidas únicas. Então, quem vencer se classifica. Em caso de empate, a vaga é definida nos pênaltis.