Inter enfrenta o Brasil-Far na abertura do Gauchão Feminino

Inter teve mais de 33 dias para se preparar. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas iniciam a disputa do Gauchão Feminino diante do Brasil de Farroupilha. O duelo está marcado para às 19h30min desta sexta-feira (1º), no Estádio das Castanheiras, na Serra Gaúcha.

O confronto marcará o retorno do Inter aos gramados após a eliminação precoce no Brasileirão. Desde então, foram 33 dias de preparação visando a estreia estadual.

— Tenho certeza que agora vamos mostrar o que faltou (no primeiro semestre). Trabalhamos para fazer uma excelente estreia. A expectativa é a melhor possível — afirmou a atacante Paola Pereira.

Pela frente, as Gurias Coloradas terão a quarta força do estado. Um Brasil de Farroupilha que vem em ascensão e sonha com um encerramento de temporada vitorioso.

— As nossas expectativas são as melhores. Estamos treinando, focadas e almejando coisas grandes. O Brasil Farroupilha vem crescendo a cada ano, e estamos aí para buscar quem sabe uma final de Gauchão — ressaltou a atacante Emmily Karla.

Novidade

O duelo entre Inter e Brasil-Far será o primeiro de um Estadual com mudança de fórmula. Nesta edição, as cinco equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, as quatro melhores avançam aos mata-matas.

As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.

Desde a retomada do departamento, o Inter foi campeão em cinco oportunidades (2017, 2019, 2020, 2021 e 2023). Enquanto o Brasil-Far tem dois títulos do Interior como melhores campanhas (2019 e 2020).