Inter empata com o Corinthians nas semifinais do Brasileirão Feminino sub-17

Inter e Corinthians empataram em 1 a 1 em SP. Rodrigo Gazzanel / Corinthians/Divulgação

O Inter empatou com o Corinthians, em 1 a 1, no duelo de ida das semifinais do Brasileirão Feminino sub-17. O confronto ocorreu na última segunda-feira (11), no Parque São Jorge, em São Paulo.

As Gurias Coloradas saíram na frente, com Duda Stumpf, aos 37 minutos do primeiro tempo. E as Brabas igualaram o resultado aos 5 da etapa final, com Júlia Romero.

O time de David da Silva atuou com: Vitória; Melyssa (Laura Schroll), Duda Freitas, Eduarda e Laura (Isadora); Martha, Katguria e Duda Stumpf (Yasmin); Aninha, Yngrid Piauí (Nathália) e Laura Dupont.