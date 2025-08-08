Inter empata com a Ferroviária e garante classificação às semis do Brasileirão Feminino sub-20

As Gurias Coloradas avançaram às semifinais do Brasileirão Feminino sub-20. A classificação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (7), com o empate em 1 a 1 com a Ferroviária, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Como havia vencido a partida de ida, por 2 a 1, o Inter tinha a vantagem.
As Gurias Coloradas abriram o placar com a artilheira Joana, de pênalti, aos 22 minutos do primeiro tempo. Enquanto a Ferroviária igualou aos 42 da etapa final, com Maria Clara, também na penalidade máxima.
A equipe do técnico David da Silva atuou com Camilly; Duda Freitas, Milenna, Clara Rückert e Erica Gomes; Pietra, Myka e Danny Teixeira (Katguria); Gabi Inácio (Nathália da Rosa), Aninha e Joana (Yngrid Piauí).
O resultado manteve a invencibilidade das Gurias Coloradas no Brasileirão Feminino sub-20. Até então, são sete vitórias e um empate. Além de 42 gols marcados e apenas dois sofridos.
O Inter, agora, enfrentará o Botafogo nas semifinais. A tabela detalhada ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que os jogos ocorram em 14 e 21 de agosto. As Gurias Coloradas decidem a vaga em casa.
Campanha do Inter
- 8 jogos
- 7 vitórias
- 1 empate
- 0 derrotas
- 42 gols marcados
- 2 gols sofridos