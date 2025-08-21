Inter apenas empata com o Botafogo e está eliminado do Brasileirão Feminino sub-20

Inter não conseguiu reverter o resultado do jogo de ida. (Lara Vantzen/Internacional)

O Inter deu adeus à disputa do Brasileirão Feminino sub-20 na fase semifinal. O resultado de 2 a 2 não serviu no jogo de volta, nesta quinta-feira (21), e o Botafogo acabou avançando com o placar agregado de 5 a 2.

Na partida disputada no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, Gabi Inácio e Joana marcaram os gols do Inter. Analu e Cabral anotaram para o time do Rio de Janeiro.

Tentando reverter o resultado de 3 a 0, sofrido no jogo de ida, o técnico David da Silva começou a partida com Camilly; Aninha, Duda Freitas, Clara e Erica; Sarah, Myka e Danny Teixeira; Gabi Inácio, Joana e Alice.

A resposta inicial do Colorado foi positiva. Já nos primeiros minutos, a aniversariante Gabi Inácio conseguiu aproveitar a jogada de Alice e colocou o time em vantagem aos 9 minutos.

Depois disso, apesar de seguir no ataque, a equipe gaúcha não conseguiu converter as chances em gols. No início do segundo tempo, veio o balde de água fria.

O Botafogo também aproveitou os minutos iniciais da etapa final para marcar com Analu e ampliar a vantagem no agregado.

Na reta final de partida, não faltou emoção. Nos acréscimos, aos 48 minutos, Cabral voltou a colocar o Botafogo na frente com uma bela conclusão. Ela recebeu na entrada da grande área, conseguiu avançar sobre a marcação e bateu no ângulo esquerdo de Camilly, sem qualquer chance de defesa.

O Inter ainda lutou até os últimos segundos e empatou com Joana. Praticamente no último lance, após cobrança de falta pelo lado direito, teve bate-rebate na pequena área e Joana conseguiu fazer o último desvio para deixar tudo igual.

Apesar do resultado no segundo jogo, o Inter acabou sendo eliminado também pelo placar sofrido na ida.

Campanha do Inter

O Inter se despediu do torneio justamente com uma derrota na fase semifinal. Ao todo, foram sete vitórias, um tropeço e dois empates, com 44 gols marcados e sete sofridos.