Inter almeja embalar diante do Flamengo-RS após parada para a Copa América Feminina

Equipe de Maurício Salgado vem de duas vitórias em sequência. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas almejam a terceira vitória consecutiva após a parada para a disputa da Copa América. A fim de embalar, o Inter recebe o Flamengo de Tenente Portela neste sábado (9), às 16h, pelo Gauchão Feminino. O duelo será no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

A equipe do técnico Maurício Salgado vem de goleada sobre o Brasil-Far (5x1), no Estadual, e classificação diante do 3B da Amazônia (3x1) pela Copa do Brasil. Agora, um novo triunfo mantém o Inter na liderança isolada do Gauchão.

— Estamos em um processo de evolução. O nosso elenco tem mostrado a sua força — enfatizou o técnico Maurício Salgado após o último jogo.

Para o jogo diante do Flamengo de Tenente Portela, há expectativa dos retornos de Fefa Lacoste e Belén Aquino, que estavam junto da seleção uruguaia na disputa da Copa América. As duas foram reavaliadas e reintegradas ao grupo na última quinta-feira (7).

— Sabemos que não chegam com lesão, mas vieram de uma competição desgastante, então analisamos isso. Mas se integram ao grupo naturalmente — ressaltou o treinador.

Além disso, por se tratar de um duelo contra um adversário inferior, algumas reservas podem ganhar minutagem. Afinal, depois deste duelo, o Inter terá de usar força máxima no clássico Gre-Nal. A partida está prevista para 23 de agosto.