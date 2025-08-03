Marta também foi seis vezes a melhor do mundo. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

O nono título da Seleção Brasileira na Copa América teve uma protagonista. A rainha Marta entrou no segundo tempo do jogo contra a Colômbia e foi a responsável pelo gol que levou a decisão à prorrogação. Depois, o Brasil venceu nos pênaltis, por 5 a 4, e manteve a hegemonia sul-americana.

O brilhantismo da Rainha fez com que também fosse eleita a melhor jogadora da competição. Com 39 anos, a camisa 10 chegou ao 20º título na carreira. Foi o quarto de Copa América (também havia vencido em 2003, 2007 e 2018) e o sexto pela Seleção (ganhou também dois Pan-Americanos).

Na carreira, ainda são 14 taças por clubes (veja lista abaixo), além de diversas premiações individuais. O principal destaque fica por conta das seis bolas de ouro de melhor do mundo, conquistadas em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.

Agora, a dúvida é sobre os próximos capítulos de sua história com a Seleção Brasileira. Marta já falou publicamente sobre seu desejo de aposentadoria, mas ainda não definiu se estará em campo na Copa do Mundo de 2027, que ocorrerá no Brasil.

Títulos pela Seleção Brasileira:

2 Jogos Pan-Americanos (2003 e 2007)

4 Copas América (2003, 2007, 2018 e 2025)

Títulos por clubes: