Grêmio x São Paulo pelo Brasileirão Feminino sub-17: horário, onde assistir e prováveis escalações

Grêmio e São Paulo se reencontram neste sábado. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras enfrentam o São Paulo, neste sábado (16), às 16h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O confronto é válido pela volta das semifinais do Brasileirão Feminino sub-17.

No jogo de ida, o Grêmio venceu por 3 a 1. Portanto, agora, pode até perder por um gol de diferença que estará classificado à final. Confira as principais informações do duelo.

Escalações para Grêmio x São Paulo

Grêmio: Josi Bencke; Dafine, Laura, Allyne e Tefi; Paula, Mari e Julia Martins; Lays, Maria e Helô. Técnico: Rubens Franco.

São Paulo: Andressa; Mariane, Rafinha, Marina e Maria Forner; Myllena, Vitória e Helena; Laura Laredo, Gi Iseppe e Ana Cruz. Técnico: Vinicius de Oliveira.

Arbitragem para Grêmio x São Paulo

Andressa Hartmann, auxiliada por Jeissyevan Freitag Gonçalves e Fagner Bueno Cortes. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Grêmio x São Paulo

O Grêmio anuncia transmissão da partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Grêmio x São Paulo

Grêmio

As Mosqueteiras seguem com 100% de aproveitamento na competição nacional. Ao todo, são nove vitórias, com 84 gols marcados e apenas três sofridos.

O Grêmio almeja seu segundo título de Brasileirão sub-17. Em 2023, a equipe conquistou a taça ao vencer o Flamengo na decisão.

São Paulo

As Soberanas chegam à partida decisiva das semifinais após oito vitórias e uma derrota. Ao todo, o São Paulo marcou 50 gols e sofreu dois.

O time paulista almeja seu primeiro título do Brasileirão sub-17. Mas, para isso, precisa avançar à final pela primeira vez. Em 2022, 2023 e 2024, caiu nas semis.

Ingressos para Grêmio x São Paulo

A entrada é gratuita no CT Hélio Dourado.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-17

As equipes se enfrentaram dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados da fase inicial. Avançaram aos mata-matas: os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

As quartas e a semifinal ocorrem em partidas de ida e volta. Enquanto a final será disputada em jogo único.