Grêmio x São Paulo pelo Brasileirão Feminino sub-17: horário, onde assistir e prováveis escalações

As Mosqueteiras enfrentam o São Paulo, neste sábado (16), às 16h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O confronto é válido pela volta das semifinais do Brasileirão Feminino sub-17.
No jogo de ida, o Grêmio venceu por 3 a 1. Portanto, agora, pode até perder por um gol de diferença que estará classificado à final. Confira as principais informações do duelo.
Escalações para Grêmio x São Paulo
Grêmio: Josi Bencke; Dafine, Laura, Allyne e Tefi; Paula, Mari e Julia Martins; Lays, Maria e Helô. Técnico: Rubens Franco.
São Paulo: Andressa; Mariane, Rafinha, Marina e Maria Forner; Myllena, Vitória e Helena; Laura Laredo, Gi Iseppe e Ana Cruz. Técnico: Vinicius de Oliveira.
Arbitragem para Grêmio x São Paulo
- Andressa Hartmann, auxiliada por Jeissyevan Freitag Gonçalves e Fagner Bueno Cortes. O trio é gaúcho.
Onde assistir a Grêmio x São Paulo
- O Grêmio anuncia transmissão da partida em seu canal no Youtube.
Como chegam Grêmio x São Paulo
Grêmio
As Mosqueteiras seguem com 100% de aproveitamento na competição nacional. Ao todo, são nove vitórias, com 84 gols marcados e apenas três sofridos.
O Grêmio almeja seu segundo título de Brasileirão sub-17. Em 2023, a equipe conquistou a taça ao vencer o Flamengo na decisão.
São Paulo
As Soberanas chegam à partida decisiva das semifinais após oito vitórias e uma derrota. Ao todo, o São Paulo marcou 50 gols e sofreu dois.
O time paulista almeja seu primeiro título do Brasileirão sub-17. Mas, para isso, precisa avançar à final pela primeira vez. Em 2022, 2023 e 2024, caiu nas semis.
Ingressos para Grêmio x São Paulo
A entrada é gratuita no CT Hélio Dourado.
Regulamento do Brasileirão Feminino sub-17
As equipes se enfrentaram dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados da fase inicial. Avançaram aos mata-matas: os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.
As quartas e a semifinal ocorrem em partidas de ida e volta. Enquanto a final será disputada em jogo único.
