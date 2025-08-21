Grêmio x Inter: tudo sobre o jogo da 4ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras recebem as Gurias Coloradas no próximo domingo (24), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo é válido pela quarta rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Inter

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo e Camila Arrieta; Bia Santos, Daniela Montoya e Camila Pini; Gisele (Shashá), Giovaninha e Kim Campos. Técnico: Cyro Leães.

Inter: Mari Ribeiro; Moniquinha, Fefa Lacoste, Capelinha (Bianca Martins) e Katrine; Jordana, Mayara Vaz e Rafa Mineira; Belén Aquino, Clara Güell (Paola) e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem para Grêmio x Inter

Maico Afonso da S Motta, auxiliado por Francieli Borges Rossales e Victoria Soares de Souza. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Grêmio x Inter

O Grêmio anuncia a transmissão da partida em seu canal do Youtube ;

anuncia a transmissão da partida em ; A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 14h30min.

Como chegam Grêmio x Inter

Grêmio

As Mosqueteiras chegam como líderes do campeonato estadual, com sete pontos. Até então, são duas vitórias (Brasil-Far e Flamengo de São Pedro) e um empate (Juventude).

Para o seu primeiro clássico à frente das Mosqueteiras, o técnico Cyro Leães pode ter uma nova baixa. A atacante Gisele, que sentiu desconforto no pé esquerdo do duelo com o Flamengo de São Pedro, é dúvida. Já a atacante Maria Dias, com lesão no joelho direito, deve seguir fora.

Inter

As Gurias Coloradas chegam invictas, mas na vice-liderança do campeonato estadual, com seis pontos. Até então, são duas vitórias por goleada (Brasil-Far e Flamengo de São Pedro).

Para o clássico que marcará o retorno de Maurício Salgado à casamata em Gre-Nais, o Inter mantém algumas baixas. A goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites e a volante Julia Bianchi seguem entregues ao departamento médico e não estarão em campo.

Ingressos para Grêmio x Inter

Os torcedores que quiserem comparecer ao estádio só precisarão levar 1 kg de alimento não-perecível no acesso e trocá-los por ingressos na bilheteria do CT, no dia da partida. Os portões serão abertos às 14h.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.