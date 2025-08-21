Grêmio x Corinthians pelo Brasileirão Feminino sub-17: horário, onde assistir e prováveis escalações

As Mosqueteiras enfrentam o Corinthians, neste sábado (23), às 11h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O confronto vale o título do Brasileirão Feminino sub-17. Quem vencer, leva a taça. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.
Escalações para Grêmio x Corinthians
Grêmio: Josi; Dafine, Laura, Allyne e Tefi; Paula, Mari Cândido e Julia Martns; Ana Lays, Maria e Helô. Técnico: Rubens Franco.
Corinthians: Ana Morganti; Dule Maria, Dany Pereira, Lari Horn e Kaillany; Hariadni, Carol Melo e Pepê; Gabi Pires, Glória Lira e Júlia Romero. Técnica: Julia Passero.
Arbitragem para Grêmio x Corinthians
- Charly Wendy Straub Deretti (SC), auxiliada por Gizeli Casaril (SC) e Fernanda Kruger (MT).
Onde assistir a Grêmio x Corinthians
- A TV Brasil e a Grêmio TV anunciam a transmissão da partida.
Como chegam Grêmio x Corinthians
Grêmio
As Mosqueteiras seguem com 100% de aproveitamento na competição nacional. Ao todo, são 10 vitórias, com 86 gols marcados e apenas quatro sofridos.
O Grêmio almeja seu segundo título de Brasileirão sub-17. Em 2023, a equipe conquistou a taça ao vencer o Flamengo na decisão.
Corinthians
As Brabas chegam à partida decisiva após sete vitórias, um empate e duas derrotas. Ao todo, o Corinthians marcou 43 gols e sofreu seis.
O time paulista almeja seu primeiro título do Brasileirão sub-17. A melhor campanha já é a deste ano. Afinal, anteriormente, havia chegado no máximo às semifinais (em 2024, justamente, quando caiu para o Grêmio).
Ingressos para Grêmio x Corinthians
A entrada é gratuita no Passo D'Areia.
Regulamento do Brasileirão Feminino sub-17
As equipes se enfrentaram dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados da fase inicial. Avançaram aos mata-matas: os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.
As quartas e a semifinal ocorreram em partidas de ida e volta. Enquanto a final será disputada em jogo único.
