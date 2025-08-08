As Mosqueteiras enfrentam o Brasil de Farroupilha no próximo domingo (10), às 15h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O duelo é válido pela segunda rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Grêmio x Brasil de Farroupilha
Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo e Mónica Ramos; Amanda Brunner, Bia Santos (Daniela Montoya) e Camila Pini; Giovaninha, Drika e Gisele (Kim Campos). Técnico: Cyro Leães.
Brasil-Far: Gaby; Tawany, Alissa, Andressa Kreski e Rayssa; Ingrid, Maju e Andressa Ramos; Emmily Karla, Gabizinha e Lorena. Técnico: Leonardo Antunes.
Arbitragem para Grêmio x Brasil de Farroupilha
- Edison Alves Da Silva (RS), auxiliada por Giovanni de Paula Medeiros (RS) e Paulo Roberto Gomes Medeiros (RS).
Onde assistir a Grêmio x Brasil de Farroupilha
- O Grêmio anuncia a transmissão no seu canal no YouTube.
Como chegam Grêmio x Brasil de Farroupilha
Grêmio
As Mosqueteiras buscarão dar uma resposta ao torcedor após a eliminação na Copa do Brasil — a terceira na temporada, depois de Brasileirão e Supercopa. Agora, resta apenas Gauchão e Ladies Cup para o Tricolor.
Para este jogo, a volante Daniela Montoya, que estava com a seleção colombiana na disputa da Copa América, deve voltar a ficar à disposição.
Brasil de Farroupilha
O rubro-verde também volta a campo após despedir-se da Copa do Brasil. O Brasil-Far foi eliminado pelo Fluminense, na última quinta-feira (7), após a derrota por 3 a 0.
O time de Leonardo Antunes fará seu segundo jogo no Gauchão. Na estreia, perdeu para o Inter, por 5 a 1, nas Castanheiras.
Ingressos para Grêmio x Brasil de Farroupilha
Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria do estádio.
Regulamento do Gauchão Feminino
As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.
