Grêmio volta a vencer o São Paulo e está na final do Brasileirão Feminino sub-17

As Mosqueteiras estão na final do Brasileirão Feminino sub-17. A classificação veio neste sábado (16) com uma nova vitória sobre o São Paulo na semifinal. No CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, a equipe gremista fez 2 a 1 e carimbou o passaporte.
O resultado no mata-mata garante uma confiança a mais, já que o time ganhou as duas partidas. Em São Paulo, o Grêmio havia vencido por 3 a 1. Mesmo com a vantagem, garantiu a classificação com um novo triunfo.
Sem possibilidade de defesa
O time começou a construir o resultado logo no início, aos 11 minutos. Após uma saída errada da equipe paulista, Paula recuperou e acionou Ana Lays. Com passe rápido, a atacante gremista viu a passagem de Júlia Martins, que passou pela marcação e acertou um belo chute no canto direito, sem qualquer possibilidade de defesa.
O São Paulo chegou ao empate antes do primeiro minuto do segundo tempo. A equipe pressionou, e a defesa do Grêmio falhou. Ana Clara recebeu o passe dentro da grande área, livre, e deixou tudo igual.
A resposta do Grêmio foi praticamente imediata. Aos 3 minutos, o São Paulo teve uma rebatida errada, e Júlia Martins conseguiu, de cabeça, achar um passe para Maria, que disputou com a defesa e ficou com a sobra. A atacante, com muita frieza, driblou a goleira e anotou o gol da vitória e da classificação gremista.
Adversário definido
Agora, o Grêmio irá disputar o título contra o Corinthians, que eliminou o Inter. O Tricolor vai em busca do bicampeonato. A primeira taça foi conquistada em 2023 sobre o Flamengo.
