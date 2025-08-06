Grêmio volta a campo em busca da classificação na Copa do Brasil Feminina 

Grêmio, de Shashá (E), Bia Santos (C) e Kim Campos (D), enfrentará o Bahia na Copa do Brasil. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio busca escrever um capítulo mais vitorioso da temporada, a partir desta quarta-feira (6), às 15h, contra o Bahia. O duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina será no Jóia da Princesa, em Feira de Santana, e marcará o recomeço de uma equipe que foi frustrada no Brasileirão Feminino.

Após a eliminação na Série A-1, as Mosqueteiras tiveram cerca de 50 dias para se preparar visando o duelo diante das Mulheres de Aço. Agora, os erros precisam ser minimizados para que o desfecho seja vitorioso diante de um Bahia que está entre os oito melhores do país.

— A gente sabe que o Bahia é um time muito forte, principalmente jogando em casa. Esse é um bom jogo, equilibrado. E espero que a gente ganhe — afirmou a volante Bia Santos, em entrevista ao Resenha das Gurias.

Para ter sucesso, o Grêmio também contará com novidades no elenco. A atacante Kim Campos e a meio-campista Kika Moreno foram contratadas para reforçar o grupo e já estão à disposição para estrear.

— O nosso elenco é muito bom. Vocês podem esperar da gente o melhor, sempre. De mim, principalmente — disse a atacante Kim Campos, quando foi anunciada.

A Copa do Brasil Feminina tem algumas diferenças em relação à masculina. A principal delas é que todos os matas são decididos em jogo único. Ou seja, quem vencer o confronto, estará classificado. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis.