Grêmio vence o São Paulo e abre vantagem nas semifinais do Brasileirão Feminino sub-17

Grêmio segue com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino sub-17. - / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras abriram vantagem nas semifinais do Brasileirão Feminino sub-17. Em duelo realizado diante do São Paulo, fora de casa, o Grêmio venceu por 3 a 1, na tarde deste domingo (10).

O Tricolor paulista saiu na frente, com Marina Campillo. Mas as Mosqueteiras buscaram a virada com dois gols de Maria e um de Júlia Martins.

O time do técnico Rubens Franco atuou com: Josi; Dafine, Laura, Allyne e Tefi (Rayssa); Paula, Mariana Cândido (Sarah) e Júlia Martins; Ana Lays, Maria (Lara) e Helo (Isabeli).

Com o resultado, o Grêmio manteve os 100% de aproveitamento na competição nacional. Até então, são nove vitórias, com 84 gols marcados e apenas três sofridos.

Agora, o Tricolor se prepara para reencontrar o São Paulo, no próximo sábado (16), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, a partir das 16h. Como venceu a ida, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença que estará classificado.

Campanha do Grêmio

9 jogos

9 vitórias

0 empates

0 derrotas

84 gols marcados

3 gols sofridos

100% de aproveitamento