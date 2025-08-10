Grêmio vence o São Paulo e abre vantagem nas semifinais do Brasileirão Feminino sub-17

As Mosqueteiras abriram vantagem nas semifinais do Brasileirão Feminino sub-17. Em duelo realizado diante do São Paulo, fora de casa, o Grêmio venceu por 3 a 1, na tarde deste domingo (10).
O Tricolor paulista saiu na frente, com Marina Campillo. Mas as Mosqueteiras buscaram a virada com dois gols de Maria e um de Júlia Martins.
O time do técnico Rubens Franco atuou com: Josi; Dafine, Laura, Allyne e Tefi (Rayssa); Paula, Mariana Cândido (Sarah) e Júlia Martins; Ana Lays, Maria (Lara) e Helo (Isabeli).
Com o resultado, o Grêmio manteve os 100% de aproveitamento na competição nacional. Até então, são nove vitórias, com 84 gols marcados e apenas três sofridos.
Agora, o Tricolor se prepara para reencontrar o São Paulo, no próximo sábado (16), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, a partir das 16h. Como venceu a ida, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença que estará classificado.
Campanha do Grêmio
- 9 jogos
- 9 vitórias
- 0 empates
- 0 derrotas
- 84 gols marcados
- 3 gols sofridos
- 100% de aproveitamento
