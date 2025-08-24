Grêmio recebe o Inter para primeiro clássico do Gauchão Feminino

Inter, de Gi Santos, enfrenta o Grêmio de Daniela Montoya. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Gre-Nal sempre tem o poder de arrumar ou desorganizar a casa, independente de naipe ou categoria. E é nisso que a dupla se apega após um Brasileirão Feminino abaixo das expectativas.

Invictos no Gauchão, Grêmio e Inter entrarão em campo neste domingo (24), às 15h, em situações similares. Ambos estão invictos e querendo dar uma resposta positiva ao torcedor.

Técnico estreante em clássico no Grêmio

De um lado, estará o mandante tricolor, que vem de seis jogos de invencibilidade no clássico e está na liderança do Gauchão. Para além disso, o Grêmio também verá seu técnico disputar o primeiro Gre-Nal.

— Pessoalmente, por ser torcedor do clube, o Gre-Nal tem um peso muito grande. É estar podendo representar o clube que eu amo dentro do maior jogo. Então, isso me traz a segurança e a motivação de saber o que temos de fazer para estarmos nos preparando para esse jogo — afirmou o treinador Cyro Leães, do Grêmio.

Inter tenta voltar a vencer em Gre-Nais

Do outro lado, estará o time colorado, que almeja voltar a vencer o Gre-Nal. E, para isso, contará com o retorno do técnico Maurício Salgado à casamata. Segundo treinador que mais disputou clássicos, pode ser um trunfo do Inter, que não soma três pontos diante do Grêmio desde 2023.

— Sobre a sequência sem vitórias, é claro que ficamos incomodadas, até porque é o nosso maior rival, mas a gente treina e trabalha forte todos os dias para jogar contra qualquer adversário e o resultado sempre procuramos que seja positivo. Domingo vamos em busca da nossa vitória — avaliou a lateral-esquerda Katrine, do Inter.