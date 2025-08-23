Futebol feminino

Não deu
Notícia

Grêmio perde para o Corinthians e fica com o vice do Brasileirão Feminino sub-17

Mosqueteiras vinham com uma campanha impecável, mas não conseguiram se sobressair diante das Brabas na decisão 

Carolina Freitas

Esporte

