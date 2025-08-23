Grêmio perde para o Corinthians e fica com o vice do Brasileirão Feminino sub-17

Júlia Romero e Carol Melo decidiram para o Corinthians. Edu Andrade / CBF/Divulgação

A campanha que parecia perfeita não terminou como o Grêmio almejava no Brasileirão Feminino sub-17. Mesmo embalado após 10 vitórias, o Tricolor não conseguiu segurar um Corinthians em ascensão, perdeu por 2 a 0 e viu o bicampeonato escorrer por entre os dedos na manhã deste sábado (23), no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

O capítulo final de uma história que começou exitosa teve gols de Júlia Romero e Carol Melo para o Corinthians. Além de expulsão de Maria e defesa de pênalti de Josi, do lado tricolor. Assim, pela segunda temporada consecutiva, o Grêmio teve de se contentar com o vice.

Primeiro tempo dramático

A primeira parte da decisão foi dramática para o Grêmio. Mesmo que tivesse construído as primeiras chances, com Ana Lays e Mari Cândido, o Tricolor viu o rival ser mais efetivo e aproveitar melhor a oportunidade que teve.

Aos 39 minutos, a bola foi alçada à área e Rafa Rocha apenas ajeitou para que Júlia Romero fosse implacável. De frente para o gol, a atacante da seleção mandou com perfeição, no cantinho esquerdo de Josi.

O Grêmio não esmoreceu e, aos 46, quase igualou o placar. Dafine encontrou espaço pela direita e bateu alto, tentando encobrir Morganti. Faltou pouco para que a bola morresse no fundo das redes e eliminasse a vantagem corintiana.

A situação, porém, ficou ainda mais desfavorável no minuto seguinte, quando as Mosqueteiras perderam uma de suas melhores jogadoras. Maria puxou o cabelo de Lari Horn e foi advertida com cartão amarelo. O VAR chamou, sugeriu a expulsão e a árbitra não pestanejou em mandar a atacante gremista para a rua.

Últimos 45 minutos

A injeção de ânimo que o Grêmio precisava veio aos 6 minutos do segundo tempo. Quando, após pênalti cometido por Allyne, o Corinthians tinha tudo para ampliar a vantagem e definir o jogo. Mas não contava com o brilho da goleira Josi, que cresceu e fez grande defesa na cobrança de Pepê, para manter o Tricolor vivo.

A partir de então, a torcida passou a acreditar junto com as atletas e tentar empurrar o Grêmio rumo ao empate, como o 11º jogador que faltava em campo.

Mesmo assim, quem esteve mais próximo de balançar as redes foi o Corinthians. Aos 24, Lívia cobrou falta pela esquerda e assustou a torcida gremista. A bola bateu no travessão, em Josi e sobrou viva na área. Para a sorte tricolor, porém, a defesa afastou na sequência.

O Grêmio até tentava esboçar uma reação e contava muito com a velocidade de Ana Lays pela ponta esquerda para chegar à área. Mas não conseguia criar chances reais de gol.

A mais próxima veio aos 30, com Julia Martins arriscando da entrada da área, mas mandando direto nas mãos de Morganti. E, depois, mais uma vez com a camisa 10, só que desta vez em cobrança de falta que também parou na goleira corintiana, aos 36.

O resultado foi definido dois minutos depois. Pepê lançou para que Carol Melo saísse às costas da defesa e ficasse de frente para o gol. Sem pressão, a jogadora do Corinthians deu de cavadinha para confirmar o título das Brabas.

Brasileirão Feminino sub-17 – Final – 23/8/2025

Grêmio (0)

Josi; Dafine, Laura, Allyne e Tefi; Paula (Isabeli, 26'/2ºT), Mari Cândido e Julia Martins; Ana Lays, Maria e Helô (Rayssa, INT). Técnico: Rubens Franco.

Corinthians (2)

Morganti; Rafa Rocha (Lívia, 19'/2ºT), Dany Pereira, Lari Horn e Kaillany; Lara Mel (Dulce Maria, 10'/2ºT), Carol Melo (Ariadni, 42'/2ºT) e Pepê (Heloisa, 42'/2ºT); Gabi Pires, Glória Lira (Júlia Faria, 10'/2ºT) e Júlia Romero. Técnica: Julia Passero.

GOLS: Júlia Romero (C), aos 39 minutos do primeiro tempo, e Carol Melo (C), aos 38 minutos do segundo tempo;

Júlia Romero (C), aos 39 minutos do primeiro tempo, e Carol Melo (C), aos 38 minutos do segundo tempo; CARTÕES AMARELOS: Tefi (G); Rafa Rocha (C);

Tefi (G); Rafa Rocha (C); CARTÃO VERMELHO: Maria (G);

Maria (G); ARBITRAGEM: Charly Wendy Straub Deretti (SC), auxiliada por Gizeli Casaril (SC) e Fernanda Kruger (MT). VAR : Thayslane de Melo Costa (SE);

Charly Wendy Straub Deretti (SC), auxiliada por Gizeli Casaril (SC) e Fernanda Kruger (MT). : Thayslane de Melo Costa (SE); LOCAL: Passo D'Areia, em Porto Alegre.