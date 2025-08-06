Grêmio perde para o Bahia e é eliminado da Copa do Brasil Feminina

Grêmio, de Drika, despediu-se da Copa do Brasil Feminina. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio saiu frustrado de mais uma competição na temporada de 2025. Após a eliminação precoce no Brasileirão Feminino, o Tricolor também despediu-se da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), ao perder por 1 a 0 para o Bahia.

As Mulheres de Aço construíram a vitória com gol de Gica, no segundo tempo, para avançar às oitavas de final. Enquanto o Grêmio até tentou uma reação, mas foi impreciso em suas finalizações e terminou a partida sem exigir defesas de Yanne.

Com a eliminação, as Mosqueteiras voltam suas atenções apenas para Gauchão e Ladies Cup. O próximo compromisso será no domingo (10), às 15h, contra o Brasil-Far, pelo Estadual.

Começo sem gols

Grêmio, de Bia Santos, sofreu com o ímpeto do Bahia no primeiro tempo. Letícia Martins / Bahia/Divulgação

A partida começou com muitas disputas no meio de campo, e dois tons diferentes. O Grêmio começou com mais volume de jogo, e teve duas chances logo no início.

Primeiro, com Drika arriscando das proximidades da área e mandando muito próximo do travessão de Yanne, aos 9 minutos. E, depois, com Karol Arcanjo, que finalizou para fora, após bola alçada à área, logo na sequência.

Com o meio de campo povoado, o Grêmio marcava muito e tentava impedir que o Bahia chegasse com perigo à área. A estratégia até deu certo, mas não por muito tempo.

Aos 23 minutos, veio o lance mais perigoso do primeiro tempo. Nalon cobrou escanteio pela direita e quase marcou um golaço olímpico. Para a sorte do Tricolor, a bola bateu na trave e foi afastada na sequência.

A partir de então, o domínio foi completo das Mulheres de Aço. Aos 36, Kaiusca arriscou de longe, com o pé direito, e exigiu que Raissa espalmasse em escanteio. Depois, logo no minuto seguinte, Vilma finalizou pela direita e a goleira do Grêmio teve de fazer mais uma boa defesa.

O Bahia ainda construiu duas boas chances na etapa inicial, com Vilma, mandando pela linha de fundo, e Gica, exigindo grande defesa de Raissa, com a mão direita. O Grêmio teve apenas lances de contra-ataque, mas sequer conseguiu exigir defesas de Yanne.

Eliminação do Grêmio

Grêmio, de Dani Barão, foi eliminado pelo Bahia. Letícia Martins / Bahia/Divulgação

O Grêmio voltou para a etapa final com a mesma postura, focado em marcar e pressionar o Bahia, para forçar o erro adversário. Foi assim que, aos 4 minutos, teve boa chance, com Bia Santos finalizando da área e mandando muito próximo do gol de Yanne.

O Tricolor começou a gostar do jogo e, aos 17, voltou a assustar. A estreante Kim Campos finalizou à esquerda do gol baiano, após receber cruzamento de Camila Pini.

Depois, foram mais duas boas oportunidades. Aos 19, Bia Santos conseguiu finalizar, mas mandou direto para fora. E, aos 21, Shashá chutou fraco, nas mãos de Yanne.

Só que quem foi efetivo foi o Bahia. Aos 26 minutos, Gica limpou a marcação na área e bateu no cantinho direito da goleira Raissa, para colocar as Mulheres de Aço à frente.

A partir de então, o Grêmio tentou reagir e abusava das jogadas em velocidade. Foi assim que chegou próximo do empate, aos 39 minutos, com Maria finalizando, mas pela linha de fundo. E, depois, aos 42, com Kika Moreno arriscando da meia-lua, também para fora.

As finalizações seguiram imprecisas e nem os sete minutos de acréscimo ajudaram o Grêmio a permanecer vivo em mais uma competição. Agora, restam apenas o Gauchão e a Ladies para as Mosqueteiras em 2025.

Copa do Brasil Feminina – 3ª fase – 6/8/2025

Bahia (1)

Yanne; Mila Santos, Nalon, Tchula e Suelen (Angela, 41'/2ºT); Ju Oliveira (Helo Farias, 41'/2ºT), Vilma e Ary (Rhaizza, 14'/2ºT); Cássia, Gica (Juliana, 41'/2ºT) e Kaiusca (Luana, 26'/2ºT). Técnico: Felipe Freitas.

Grêmio (0)

Raissa; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo e Mónica Ramos (Katielle, 36'/2ºT); Amanda Brunner (Kika Moreno, 23'/2ºT), Bia Santos (Maria, 36'/2ºT), Drika (Kim Campos, INT) e Camila Pini; Giovaninha e Gisele (Shashá, 10'/2ºT). Técnico: Cyro Leães.

GOLS: Gica (B), aos 26 minutos do segundo tempo;

Gica (B), aos 26 minutos do segundo tempo; CARTÕES AMARELOS: Ary e Vilma (B); Camila Pini (G);

Ary e Vilma (B); Camila Pini (G); ARBITRAGEM: Marianna Nanni Batalha (SP), auxiliada por Jessica Alves da Costa Almeida (BA) e Jamilly Costa Oliveira (BA);

Marianna Nanni Batalha (SP), auxiliada por Jessica Alves da Costa Almeida (BA) e Jamilly Costa Oliveira (BA); LOCAL: Jóia da Princesa, em Feira de Santana.