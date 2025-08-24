Grêmio goleia o Inter no primeiro Gre-Nal do Gauchão Feminino e se isola na liderança

Camila Pini marcou um golaço de falta e abriu o placar para o Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

Se clássico não se joga, se ganha, as Gurias Gremistas deram uma verdadeira aula de como jogar diante das maiores rivais. No primeiro Gre-Nal válido pela fase de classificação do Gauchão Feminino, o Grêmio goleou o Inter por 4 a 1, em partida disputada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Os gols das donas da casa foram marcados por Camila Pini, Valéria Paula, Giovaninha e Tayla. Do lado colorado, o único gol foi marcado por Iasmin.

Com o resultado, o Grêmio se isola na liderança da competição, com 10 pontos. Já o Inter está em terceiro lugar, com seis. Na próxima rodada, as Gurias Coloradas enfrentam o Juventude, enquanto as Mosqueteiras folgam. A vice-liderança é do Juventude, que venceu na rodada.

Primeira etapa da bola parada

Apesar da tarde fria, o começo da partida mostrou as duas equipes com muita intensidade e criando chances claras. Com um minuto, a bola foi cruzada na área gremista. A goleira Raíssa saiu mal e viu a bola sobrar para Moniquinha, no lado direito. A lateral-direita buscou o ângulo e acabou finalizando para fora.

Dois minutos depois foi a vez do Grêmio reagir. Em jogada individual, Giovaninha foi acionada no lado esquerdo, cortou para o pé direito e arriscou de fora da área. A bola explodiu no travessão.

Na sequência, as duas equipes travaram disputas no meio-campo. As donas da casa tinham leve vantagem, principalmente pelo lado esquerdo com Giovaninha. A meia Camila Pini, destaque das Mosqueteiras, também foi bastante acionada e sofreu algumas faltas em função da marcação mais forte.

Enquanto o Inter não conseguia organizar o meio e pouco criava no ataque, o Grêmio voltou a explorar os lados do campo. A partir de um cruzamento do lado direito, Valéria Paula desviou de cabeça e Giovaninha completou na direção do gol. Mari Ribeiro defendeu.

A goleira voltou a salvar as Gurias Coloradas aos 29 minutos. Em jogada ensaiada de falta, Camila Pini tocou para Dani Barão, que cruzou na área. Livre, Montoya cabeceou, mas a bola parou nas mãos da goleira colorada.

Com dificuldades com a bola rolando, o Inter foi ter a melhor chance da primeira etapa na bola parada, aos 32 minutos. Em falta pelo meio, Capelinha cobrou forte e acertou o travessão.

Se o Inter quase marcou na bola parada, o Grêmio não desperdiçou. Camila Pini cobrou forte, de longe, e marcou um golaço, sem dar chances à goleira Mari Ribeiro. Este foi o terceiro gol da jogadora em clássicos.

Goleada na segunda etapa

Atrás no placar, o Inter teve um início de segundo tempo melhor no setor de ataque, explorando cruzamentos na área gremista. A primeira chance foi com Mayara Vaz em finalização de fora da área, mas Raíssa espalmou para fora.

No minuto seguinte, foi a vez de Katrine tentar, no lado esquerdo da área, mas a goleira das donas da casa fez outra grande defesa para evitar o empate.

Em meio as investidas das Gurias Coloradas, que tinham mais força pelo lado direito de ataque, Dani Barão evitou o gol de empate, após cruzamento rasteiro. No contra-ataque, a lateral disparou em velocidade pelo lado direito, passou por Bianca em jogada individual e cruzou na área. Valéria, livre, acertou um belo voleio e ampliou a vantagem.

O time treinado por Mauricio Salgado sentiu o segundo gol e perdeu um pouco da força ofensiva que aproveitava. Mesmo assim, chegou a levar perigo aos 30 minutos com Fefa Lacoste. A defensora recebeu no lado direito da área, finalizou cruzado, mas viu Raíssa espalmar.

A goleira ainda fez mais uma grande defesa na cobrança de falta de Rafa Mineira. No lance seguinte, aos 33 minutos, Iasmin conseguiu descontar. Após bola cruzada na área, a jovem atacante aproveitou a sobra e finalizou de primeira: 2 a 1.

As Gurias Gremistas, no entanto, não sentiram o gol adversário e seguiram pressionando. Aos 35 minutos, Kika Moreno cobrou escanteio e Giovaninha cabeceou para marcar 3 a 1. No lance anterior, Mari Ribeiro até havia defendido um cabeceio, mas não teve a mesma felicidade na conclusão da atacante gremista.

E quando o resultado já parecia definido, a bola parada gremista voltou a entrar. Kika Moreno cobrou falta, Mari Ribeiro saiu mal e Tayla completou para o fundo das redes. Com o placar de 4 a 1, as Mosqueteiras chegaram ao sétimo clássico sem derrotas.

Gauchão Feminino — 4ª rodada — 24/8/2025

Grêmio (4)

Raíssa; Dani Barão, Karol Arcanjo, Tayla e Camila Arrieta (Kika Moreno, 21'/2°T); Bia Santos, Montoya (Katielle, 21'/2°T) e Camila Pini (Amanda Bruner, 33'/2°T); Gisele (Shashá, 12'/2°T), Giovaninha e Valéria Paula (Yamila, 33'/2°T). Técnico: Cyro Leães.

Inter (1)

Mari Ribeiro; Moniquinha (Pati Llanos, 18'/2°T), Bianca, Capelinha e Eskerdinha (Fefa Lacoste, 18'/2°T); Jordana, Mayara Vaz (Rafa Mineira, 28'/2°T) e Katrine; Belén Aquino, Clara Güell (Paola, 39'/2°T) e Julieta Morales (Iasmin, 18'/2°T). Técnico: Mauricio Salgado.

GOLS: Camila Pini (G), aos 41'/1°T; Dani Barão (G), aos 16'/2°T; Iasmin (I), aos 33'/2°T; Giovaninha (G), aos 35'/2°T e Tayla (G), aos 41'/2°T.

CARTÕES AMARELOS: Jordana, Katrine e Capelinha (I); Montoya (G)

ARBITRAGEM: Maico Afonso da Motta, auxiliado por Francieli Borges Rossales e Victoria Soares de Souza.