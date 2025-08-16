Futebol feminino

Terceira rodada
Notícia

Grêmio goleia o Flamengo-RS e assume a liderança do Gauchão Feminino

Mosqueteiras chegaram aos sete pontos e ultrapassaram as Gurias Coloradas na tabela; próxima rodada será de clássico Gre-Nal

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS