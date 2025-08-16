Grêmio goleia o Flamengo-RS e assume a liderança do Gauchão Feminino

Drika foi um dos destaques da goleada das Gurias Gremistas sobre o Flamengo-RS ao marcar três vezes. (Caroline Motta/Grêmio FBPA)

O Grêmio é o novo líder no Gauchão Feminino. A equipe assumiu a condição depois da goleada de 6 a 0 sobre o Flamengo de São Pedro neste sábado (16) em Tenente Portela. A partida foi válida pela terceira rodada.

Drika foi um dos destaques da partida ao marcar três gols. Gisele, Karol Arcanjo e Yamila também balançaram as redes. Com a vitória, as Mosqueteiras chegaram aos sete pontos e ultrapassaram o Inter, que folga nesta rodada.

A próxima rodada será de clássico Gre-Nal. A partida está marcada para o sábado (23), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Retorno de Daniela Montoya

A escalação do técnico Cyro Leães teve entre as novidades a volta de Daniela Montoya, que se reapresentou depois da Copa América Feminina. A escalação inicial teve Letícia Rodrigues; Shashá, Brito, Karol Arcanjo e Katielle; Drika, Amanda Brunner e Montoya; Gisele, Valéria Paula e Kim Campos.

A vantagem do Grêmio começou a ser construída logo aos 2 minutos. Após o cruzamento pelo lado esquerdo de Katielle, a goleira do Flamengo saiu mal e Gisele conseguiu desviar de cabeça para anotar o primeiro gol.

Três minutos depois, o time teve chance de ampliar. Em jogada pelo lado direito, Valéria Paula cruzou na cabeça de Kim Campos, mas o cabeceio parou nas mãos de Silvana.

Valéria Paula ainda teve uma chance clara aos 9 minutos, quando recebeu em condições e saiu cara a cara com a goleira do Flamengo. Silvana impediu a conclusão.

Com presença maior no ataque e dominando as ações do jogo, as Mosqueteiras ampliaram aos 20 minutos. Drika recebeu na entrada da grande área e arriscou o chute de longe, e a goleira do Flamengo acabou falhando.

Aos 24 minutos, em uma das raras oportunidades do Flamengo, Juliana chamou a responsabilidade, driblou duas marcadoras do Grêmio e arriscou o chute da meia esquerda. O chute saiu forte, rasteiro, à esquerda do gol defendido por Letícia.

A resposta do Grêmio veio aos 32 minutos. Em jogada de escanteio, cobrado por Montoya, a zagueira Karol Arcanjo estava dentro da pequena área, livre de marcação, e de pé esquerdo concluiu para o gol.

Ainda no primeiro tempo, Drika deixou sua marca mais uma vez. Aos 41 minutos, Yamila, que havia ingressado no lugar de Gisele, apareceu pelo lado direito e cruzou para a grande área. A defesa do Flamengo afastou, mas a bola caiu nos pés da volante gremista, que estufou as redes. Era goleada já no primeiro tempo.

Defesa de pênalti

Na etapa final, em jogada que começou com a bola mal afastada pelo Flamengo, o Grêmio trabalhou pelo lado esquerdo com Montoya, que serviu Yamila. A atacante argentina bateu rasteiro na saída da goleira do Flamengo para anotar o quinto gol.

Aos 11 minutos, o Flamengo iria marcar um golaço. Juliana acertou um chutaço de fora da área, obrigando a goleira Letícia a fazer um milagre.

A jogada poderia ser um ensaio para o Flamengo começar a descontar o placar, mas Drika apareceu na sequência para anotar o sexto gol. Começou em mais uma jogada bonita, desta vez com Daniela Montoya, que viu a chegada em profundidade de Drika. A camisa 8 recebeu e tocou por cobertura na saída de Silvana.

A goleira do Flamengo, além das defesas ao longo do jogo, foi decisiva para impedir o sétimo gol. Em cobrança de pênalti, Luana Spindler parou em Silvana. A arqueira ainda segurou a conclusão, de rebote, de Kika Morena. Mesmo com a chance desperdiçada, o Grêmio encerrou a partida em Tenente Portela com uma goleada de 6 a 0.