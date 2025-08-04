Grêmio goleia o Centro Olímpico e avança às semis do Brasileirão Feminino sub-17

O Grêmio venceu o Centro Olímpico, por 7 a 1, e confirmou sua classificação às semifinais do Brasileirão Feminino sub-17. O duelo ocorreu no último sábado (2), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
Os gols da vitória foram marcados por Isabeli, Ana Lays, Tefi, Rafa Robinson, Sarah, Mari Cândido e Mari Menalda. O time paulista descontou com Luiza Lizardo.
O Tricolor atuou com Josi; Dafine, Rayssa, Laura (Agatha) e Tefi (Mari Menalda); Paula, Mari Cândido e Jamille; Ana Lays (Sarah), Rafa Robinson (Valentina) e Isabeli (Lara Mônica).
Campanha impecável
A equipe do técnico Rubens Franco já havia vencido o duelo de ida por 3 a 1, fora de casa. Então, avançou com o agregado de 10 a 2. Além disso, também manteve os 100% de aproveitamento e a melhor campanha da competição: oito vitórias, 81 gols marcados e apenas dois sofridos.
Agora, o Grêmio se prepara para enfrentar o São Paulo nas semifinais. A tabela detalhada ainda não foi divulgada. No entanto, a expectativa é que os jogos ocorram em 9 e 16 de agosto (dois sábados). As Mosqueteiras decidem em casa.