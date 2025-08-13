Grêmio estreia como visitante diante do Juventude no Gauchão Feminino 

Grêmio, de Cyro Leães, busca segunda vitória no Gauchão Feminino. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio busca embalar diante do Juventude no Gauchão Feminino. Se vencer a partida desta quarta-feira (12), às 15h, em Caxias do Sul, o Tricolor chega aos mesmos seis pontos do líder e pode assumir a primeira posição.

Uma vitória simples, sem sofrer gols, faz com que as Mosqueteiras ultrapassem o Inter. Assim, as equipes empatariam em número de pontos e de triunfos, mas o Grêmio ficaria à frente, neste cenário, pelo terceiro critério: gols sofridos — as Gurias Coloradas foram vazadas diante do Brasil-Far.

Para conquistar o resultado, o Tricolor também usa a confiança que adquiriu no 4 a 0 sobre o Rubro-verde. Mas avalia que alguns pontos precisam ser ajustados visando um confronto contra um adversário de elite.

— Sempre temos muita coisa para aprimorar, precisamos encaixar nossa proposta de acordo com o Juventude. O Juventude não é o Brasil-Far, é um outro tipo de jogo. A gente joga como visitante, mas a nossa intenção é entrar, no mínimo, com o mesmo espírito individual de competitividade — enfatizou o técnico Cyro Leães, do Grêmio.

Pela frente, as Mosqueteiras terão o Juventude, que não joga há cerca de uma semana. A última amostragem das Gurias Jaconeras foi na classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, com a vitória nos pênaltis sobre o Fortaleza. Agora, buscam iniciar uma trajetória que as leve à final estadual.

— As meninas do ano passado bateram na trave de uma final. A gente neste ano tem projetado isso, o primeiro objetivo é chegar na final, e depois que a gente chegar lá, colocamos os pés no chão e pensamos em um possível título, mas sempre com o pé no chão e respeitando os adversários — avaliou a volante Dani Venturini, do Juventude.

O embate também marcará o reencontro das equipes após o Brasileirão. Naquele momento, em 4 de maio, o Grêmio venceu por 3 a 1. Na história recente, são quatro jogos, com duas vitórias do Tricolor, uma do Alviverde e um empate.