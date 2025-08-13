Futebol feminino

Na Serra
Notícia

Grêmio estreia como visitante diante do Juventude no Gauchão Feminino 

Mosqueteiras vêm de vitória sobre o Brasil-Far, enquanto Esmeraldas terão primeiro jogo pelo Estadual 

Carolina Freitas

Esporte

