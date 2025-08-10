Grêmio estreia com goleada sobre o Brasil de Farroupilha no Gauchão Feminino

O Grêmio fez o dever de casa, venceu o Brasil-Far por 4 a 0 e abriu o Gauchão Feminino com três pontos. O triunfo teve gols de Camila Pini, Kim Campos, Tayla e Giovaninha, na tarde deste domingo (10), no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.
As Mosqueteiras se preparam, agora, para enfrentar o Juventude, em partida atrasada da primeira rodada. Os times se encontram na próxima quarta-feira (13), às 15h, em Caxias do Sul.
O Brasil-Far, por sua vez, volta a campo apenas no próximo domingo (17). Às 15h, receberá o Juventude no Estádio das Castanheiras para o clássico serrano.
Vantagem gremista
O Grêmio não demorou para comprovar o favoritismo. Logo no primeiro minuto, avançou em velocidade e surpreendeu o Rubro-verde, com chute cruzado de Camila Pini, que terminou no fundo das redes.
O Brasil-Far sentiu o impacto do gol rápido e começou a empilhar erros, o que facilitou as chegadas do Tricolor. A favor do time serrano contava a imprecisão do Grêmio que, mesmo com volume de jogo, não conseguia acertar o último passe.
Para além disso, o Rubro-verde também contava com o destaque de sua goleira para não ver a vantagem adversária aumentar. Aos 11 minutos, Camila Pini recebeu passe de Katielle, venceu a defesa na velocidade e saiu cara a cara com Gaby. Para a sorte do Brasil-Far, a goleira cresceu e fez sua primeira grande defesa da tarde.
Antes de ampliar, o Grêmio ainda teve três chances claras. Duas delas, com Kika Moreno, finalizando para fora. E a outra com Giovaninha, também cabeceando distante do gol.
A vantagem só aumentou aos 26, quando a defesa do Brasil-Far saiu jogando errado e perdeu a bola para Camila Pini. A meio-campista deu o passe rasteiro para que Kim Campos limpasse a marcação e finalizasse no meio do gol.
A partir de então, o placar só não foi alterado, ainda no primeiro tempo, pelas chances desperdiçadas pelos dois lados. O Grêmio chegou, com perigo, mais três vezes.
Kika Moreno finalizou para fora, aos 38. Depois, aos 44, Kim Campos também mandou pela linha de fundo, após passe de Giovaninha. E, por fim, a própria Giovaninha teve sua chance, de cabeça, que também foi imprecisa, aos 45.
O Brasil-Far só criou uma chance clara. Aos 43, a bola sobrou para Maju na entrada da área. A volante finalizou, mas mandou sobre o gol de Raissa.
Reta final
O segundo tempo voltou com o ritmo acelerado. E, logo aos 5 minutos, o Grêmio chegou com perigo. Giovaninha invadiu a área, após passe de Camila Pini, mas colocou muita força e finalizou distante do gol.
Dois minutos depois, veio a resposta do Brasil-Far. O Rubro-verde pressionou e forçou o erro do Grêmio dentro da área, mas não conseguiu converter a pressão em finalização.
O Tricolor voltou a balançar as redes aos 8, quando Yamila cabeceou às redes, após cruzamento de Katielle. A centroavante, porém, estava impedida e o gol não foi validado.
O Grêmio transformou a vitória em goleada aos 18 minutos. Depois de bola alçada à área, Giovaninha finalizou e parou em Gaby. No rebote, porém, Tayla não desperdiçou e apenas empurrou às redes.
O Rubro-verde se aproximou do desconto aos 25. Foi quando Gabizinha cruzou buscando Carol Pescoço na área. A centroavante conseguiu o cabeceio, mas direto para fora.
A reta final ainda teve um golaço de Giovaninha. Aos 39, Yamila Rodríguez lançou para a atacante, que invadiu a área, limpou a marcação e bateu para o gol. A bola chegou a bater na trave esquerda de Gaby, mas terminou no fundo das redes.
Gauchão Feminino – 2ª rodada – 10/8/2025
Grêmio (4)
Raissa; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo e Katielle; Bia Santos (Amanda Brunner 24'/2ºT), Kika Moreno (Gisele, 16'/2ºT) e Camila Pini (Luana Spindler, 37'/2ºT); Giovaninha, Shashá e Kim Campos (Yamila Rodríguez, INT). Técnico: Cyro Leães.
Brasil de Farroupilha (0)
Gaby; Tawany, Alissa, Andressa Kreski (Soares, INT) e Rayssa; Ingrid (Vitória Serpa, 29'/2ºT), Maju e Andressa Ramos (Marcela, INT); Emmily Karla (Nicole Neres, 29'/2ºT), Gabizinha e Lorena (Carol Pescoço, 18'/2ºT). Técnico: Leonardo Antunes.
- GOLS: Camila Pini (G), 1 min, e Kim Campos (G), aos 26min, do primeiro tempo; Tayla (G), aos 18min, e Giovaninha, aos 39min, do segundo tempo;
- CARTÕES AMARELOS: Tawany e Ingrid (B); Camila Pini (G);
- ARBITRAGEM: Edison Alves Da Silva (RS), auxiliada por Giovanni de Paula Medeiros (RS) e Paulo Roberto Gomes Medeiros (RS);
- LOCAL: Passo D'Areia, em Porto Alegre.