Grêmio enfrenta o Flamengo de São Pedro em busca da primeira vitória fora de casa no Gauchão Feminino

Grêmio, de Gisele, vai a Tenente Portela enfrentar o Flamengo. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras seguem em busca da primeira vitória fora de casa no Gauchão Feminino. Após o empate com o Juventude, o Grêmio enfrentará o Flamengo de São Pedro, neste sábado (16), às 15h, em Tenente Portela.

Para a manutenção da invencibilidade, o Tricolor teve o retorno de Daniela Montoya ao elenco. Reintegrada ao grupo após a disputa da Copa América, a meio-campista ficará à disposição do técnico Cyro Leães para o jogo.

Por outro lado, também no setor, o treinador gremista pode preservar Bia Santos e Camila Pini. As duas estão penduradas com dois cartões amarelos e, se forem penalizadas com mais um, ficarão de fora do clássico Gre-Nal.

Favoritismo

De toda forma, mesmo com algumas ausências, o Grêmio segue amplamente favorito diante do Flamengo de São Pedro, que sequer tem divisão nacional. Para além disso, o retrospecto dos clubes também é 100% para o Tricolor.

Desde que o Rubro-negro começou a investir no futebol feminino, já são quatro enfrentamentos entre os times. São quatro vitórias do Grêmio, com 37 gols marcados e apenas um sofrido.

O jogo também será o último teste de Cyro Leães antes de seu primeiro Gre-Nal. O clássico ocorre no outro final de semana, dia 23, às 15h, com mando do Grêmio. Será o segundo da temporada, que já teve o 2 a 2 pelo Brasileirão.