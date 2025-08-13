Grêmio e Juventude empatam jogo válido pelo Gauchão Feminino

O Grêmio não conseguiu emendar sua segunda vitória no Gauchão Feminino, e teve de se conformar com o empate em 1 a 1 com o Juventude, na tarde desta quarta-feira (13), em Caxias do Sul.
As Mosqueteiras saíram na frente, com gol da zagueira Karol Arcanjo. Só que viram as Esmeraldas igualarem o resultado, com a centroavante Dani Ortolan, ex-Grêmio.
Com o resultado, o Tricolor permanece na vice-liderança, com quatro pontos. Enquanto o Alviverde é terceiro, com um. Ambos voltam a campo no final de semana, em mais uma rodada do Gauchão Feminino.
Etapa inicial
O Grêmio não demorou para mostrar superioridade e, aos seis minutos, chegou com perigo, pela primeira vez. Em jogada de velocidade pela esquerda, Giovaninha finalizou, mas parou na goleira Renata. No rebote, Yamila Rodríguez arriscou, para outra boa defesa da jogadora alviverde.
Logo na sequência, porém, prevaleceu a insistência das gremistas. Em escanteio cobrado pela esquerda, Camila Pini alçou bola à área e a zagueira Karol Arcanjo apareceu sozinha, no segundo pau, para apenas empurrar às redes.
Se foi a heroína no primeiro gol, a defensora gremista voltou a ser protagonista aos 16. Mas de forma negativa. A centroavante Dani Ortolan pressionou a saída de bola de Karol Arcanjo, roubou a bola e, frente a frente com Raissa, mandou no cantinho direito para igualar o placar.
O Grêmio teve grande oportunidade de voltar a ficar à frente aos 26. Dani Barão fez bela jogada pela direita, passou com facilidade pela defesa do Juventude e conseguiu um cruzamento perfeito para Giovaninha, no centro da área. Na finalização, porém, a atacante colocou muita força e mandou sobre o gol.
O Juventude, por sua vez, quase virou o jogo aos 31. Após bola lançada à área, a zagueira Rayane Pires venceu a disputa aérea, mas a goleira Raissa conseguiu fazer a defesa em dois tempos.
Os minutos seguintes foram de muitas disputas no meio de campo e com um número excessivo de faltas. Mas sem chances claras de que o placar fosse alterado.
Reta final
A segunda etapa começou com chance para o Juventude. Aos dois minutos, Karol cobrou falta distante, mas conseguiu lançar a bola à área. Foi então que Tayla, na tentativa de afastar, quase mandou contra o próprio patrimônio. Para a sorte da zagueira, porém, Raissa foi buscar no cantinho esquerdo.
O Alviverde voltou a assustar aos seis, quando Teté serviu Dani Silva, que finalizou, mas direto nas mãos da goleira gremista. Enquanto isso, o Tricolor encontrava muitas dificuldades para criar chances concretas de gol. E só voltou a levar perigo aos 24, em cabeceio de Giovaninha, que passou raspando pela trave esquerda de Renata.
O duelo era truncado, com ânimos exaltados e muitas faltas. Mas seguia com pouquíssimas oportunidades de gol. O Grêmio construía suas chances em bolas paradas cobradas por Camila Pini. Enquanto o Juventude tentava levar perigo na velocidade das pontas.
As grandes chances, porém, só voltaram a acontecer nos últimos minutos. Aos 42, o Juventude chegou com perigo, na qualidade individual de Kamile Loirão. Pela direita, a centroavante finalizou e mandou no travessão de Raissa.
Depois, aos 44, veio mais uma grande oportunidade alviverde. Após bola alçada à área por Dani Silva, a goleira Raissa salvou o Grêmio duas vezes, em finalizações de Bell Silva e Kamile Loirão.
Nos últimos minutos, as Mosqueteiras também chegaram com perigo mais duas vezes. Primeiro, em cabeceio de Karol Arcanjo. E, depois, em finalização de Valéria Paula. Para a sorte do Ju, ambas saíram pela linha de fundo, decretando o empate em Caxias.
Gauchão Feminino – 1ª rodada – 13/8/2025
Juventude (1)
Renata; Bell Silva, Rayane Pires, Bruna Emília (Beta, 28'/2ºT) e Carol Ladaga; Leka (Hericka Sorriso, 28'/2ºT), Karol (Pissaia, 18'/2ºT) e Duda Tosti; Teté (Joyce, 18'/2ºT), Dani Silva e Dani Ortolan (Kamile Loirão, 14'/2ºT). Técnico: Luciano Brandalise.
Grêmio (1)
Raissa; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo e Mónica Ramos; Bia Santos, Kika Moreno (Valéria Paula, 19'/2ºT) e Camila Pini; Giovaninha, Gisele e Yamila Rodríguez (Kim Campos, INT). Técnico: Cyro Leães.
- GOLS: Karol Arcanjo (G), 7min, Dani Ortolan (J), aos 16min, do primeiro tempo;
- CARTÕES AMARELOS: Bia Santos e Camila Pini (G);
- ARBITRAGEM: Calvin Motta dos Santos (RS), auxiliado por Luis Felipe da Silva Pureza (RS) e Guilherme Renan de Oliveira (RS);
- LOCAL: Campo do Sesi, em Caxias do Sul.
Próximos jogos
Sábado, 16/8 — 15h
Flamengo de São Pedro x Grêmio
Campo do Flamengo — Gauchão (3ª rodada)
Domingo, 17/8 — 15h
Brasil de Farroupilha x Juventude
Castanheiras — Gauchão (3ª rodada)