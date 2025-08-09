Grêmio e Inter goleiam pela segunda rodada do Gauchão Feminino sub-15

A dupla Gre-Nal segue com 100% de aproveitamento no Gauchão Feminino sub-15. Na tarde deste sábado (9), as equipes voltaram a campo pela competição de base e golearam seus adversários.
No Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, as Gurias Coloradas fizeram 15 a 0 no Flamengo de Tenente Portela. Os gols foram marcados por Joana (cinco vezes), Lara Lay (quatro vezes), Isadora Tremea, Bruna (duas vezes), Manbac (duas vezes) e Dudinha.
As Mosqueteiras, por sua vez, aplicaram 8 a 0 no Fevat, em duelo disputado no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Thifany (três vezes), Valentina, Sara, Hadassa, Lara Júlia e Manu Peres marcaram os gols do Grêmio.
Os resultados mantiveram Inter e Grêmio nas primeiras posições do Gauchão sub-15. Ambos somam seis pontos, mas as Gurias Coloradas ficam à frente pelos critérios de desempate.
A próxima rodada está agendada para o sábado (16). O Tricolor enfrentará o Flamengo-RS, em Tenente Portela, às 13h. Depois, às 15h, Fevat e Juventude se enfrentam no Campo Linha Lenz, Estrela. O Inter folga na rodada.
Fórmula de disputa
O Gauchão Feminino sub-15 conta com a participação de cinco equipes: Grêmio, Inter, Flamengo de Tenente Portela, Juventude e Fevat. Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, todos contra todos.
Ao final das cinco rodadas, os quatro melhores avançam às semifinais. Os mata-matas serão disputados em jogos de ida e volta.
O Grêmio foi o campeão em 2024 e luta pelo bicampeonato. Na última temporada, venceu o Inter por 4 a 0 (no agregado) para conquistar o título.
Próxima rodada - sábado (16)
- 13h - Flamengo de Tenente Portela x Grêmio
- 15h - Fevat x Juventude