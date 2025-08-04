Grêmio e Inter goleiam na abertura do Gauchão Feminino sub-15; veja como foram os jogos 

Inter fez 6 a 0 no Fevat. Lucas Gabriel Cardoso / Inter/Divulgação

O Gauchão Feminino sub-15 começou com domínio da dupla Gre-Nal. No final de semana, Grêmio e Inter entraram em campo pela primeira rodada e não tiveram dificuldade para vencer Juventude e Fevat, respectivamente.

As Gurias Coloradas abriram o torneio, no sábado (2), em Estrela, com vitória por 6 a 0 sobre o Fevat. Os gols foram de Lara Lay (duas vezes), Joana Spadetto, Bruninha, Dudinha e Isadora.

O Inter, que é treinado por Helen Oliveira, atuou com: Manoela; Acosta, Amanda, Luiza (Rafaella) e Julia; Alice, Sophie e Lara Lay (Melany); Bruna (Ticiane), Joana Spadetto (Mirela) e Isa (Eduarda).

Enquanto o Fevat, do técnico Johathan Bomm, jogou com: Êmelis; Isadora dos Santos, Ágatha (Isadora Zart), Camila (Ana Luiza) e Camile; Marcelly (Manuela), Isadora Roman (Marina) e Joanna; Sophia, Pietra e Sara (Valentina).

E o outro jogo?

Grêmio venceu por 5 a 0. Guilherme Testa / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras estrearam no domingo (3), em Caxias do Sul, e venceram o Juventude por 5 a 0. A vitória teve gols de Hadassa (duas vezes), Sthefani, Laura Julia e um contra.

O time tricolor, treinado por Marcelo Sacknies, atuou com: Gabi Friederichs (Manuella Alves); Victoria, Isabele (Valentina), Gabrielle (Isadora) e Kellyn; Brizola, Stapasolla e Sthefani (Iasmym); Manu Peres (Lara Julia), Hadassa e Thifanny.

Enquanto o Alviverde, comandado por Rodrigo Pizzamiglio, jogou com: Bianca Corso; Valentina (Maria Amélia), Betina, Marya Eduarda e Laura; Alícia, Valentina e Julia; Yasmine (Isadora), Emanuelly (Maria Luiza) e Luiza.

Situação de tabela

Com os resultados, o Inter assumiu a liderança da competição pelos critérios de desempate. Enquanto o Grêmio é o segundo colocado.

As equipes voltam a campo no próximo sábado (9). Às 13h, o Inter enfrenta o Flamengo de Tenente Portela, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Enquanto, às 15h, o Grêmio recebe o Fevat, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Fórmula de disputa

O Gauchão Feminino sub-15 conta com a participação de cinco equipes: Grêmio, Inter, Flamengo de Tenente Portela, Juventude e Fevat. Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, todos contra todos.

Ao final das cinco rodadas, os quatro melhores avançam às semifinais. Os mata-matas serão disputados em jogos de ida e volta.