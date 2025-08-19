Grêmio divulga serviço de ingressos para o Gre-Nal do Gauchão Feminino; confira

Grêmio será mandante no Gre-Nal. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio divulgou, nesta terça-feira (19), o serviço de ingressos para o primeiro Gre-Nal do Gauchão Feminino. O clássico ocorre no domingo (24), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Os torcedores que quiserem comparecer ao estádio só precisarão levar 1 kg de alimento não-perecível no acesso e trocá-los por ingressos na bilheteria do CT, no dia da partida. Os portões serão abertos às 14h.