Grêmio demite técnico vice-campeão do Brasileirão Feminino sub-17 em 2025 

Rubens Franco conquistou o único título nacional das Mosqueteiras. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio informou, na tarde desta sexta-feira (29), a demissão do técnico Rubens Franco. O profissional estava à frente das categorias sub-17 e sub-20 do futebol feminino e também foi campeão pela base gremista.

Em 2023, Rubinho esteve à frente das Mosqueteiras na conquista do Brasileirão Feminino sub-17. Depois, em 2024 e 2025, foi vice-campeão da mesma categoria.

Para além disso, também foi campeão do Gauchão sub-17, no ano passado, e levou a equipe sub-20 à final do Gauchão, em 2025 — a decisão será em setembro, já sem o treinador.

O bom trabalho à frente do Grêmio fez com que também fosse escolhido para treinar a seleção brasileira sub-15 nesta temporada. Mesmo assim, porém, o profissional seguiria à frente das Mosqueteiras.

No clube há 18 anos, Rubinho foi desligado do cargo no dia do aniversário. Nesta sexta, ele completa 42 anos.

Em nota, o Grêmio não justificou a escolha e apenas agradeceu "a dedicação e comprometimento do profissional, e desejou sucesso na sequência de sua carreira". Ainda não foi divulgado o nome do profissional que assumirá as categorias.

Sequência de desligamentos

Neste ano, o Grêmio já havia demitido a diretora de futebol feminino das categorias de base, Sandra Dalmas. A profissional fez parte da retomada do departamento e esteve à frente de todas as conquistas das categorias sub-15, sub-17 e sub-20.