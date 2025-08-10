Futebol feminino

Virada de chave 
Notícia

Grêmio busca recuperação diante do Brasil-Far após eliminação na Copa do Brasil Feminina

Tricolor estreia no Gauchão na tarde deste domingo, a partir das 15h, em Porto Alegre

Carolina Freitas

Esporte

