Grêmio busca recuperação diante do Brasil-Far após eliminação na Copa do Brasil Feminina

O Grêmio busca dar uma resposta positiva ao torcedor após as eliminações no Brasileirão e na Copa do Brasil. E, para isso, terá o Gauchão Feminino como trunfo.
O primeiro desafio em busca da virada de chave ocorre neste domingo (10), às 15h, contra o Brasil-Far. O duelo no Passo D'Areia, em Porto Alegre, colocará frente a frente duas equipes que vêm de resultados negativos.
No meio da semana, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil ao perder para o Bahia, por 1 a 0. Enquanto o Brasil-Far despediu-se da competição com tropeço por 3 a 0 para o Fluminense.
Agora, ambos buscam melhorar suas situações para o restante da temporada. Quem vencer, assume a vice-liderança da competição estadual.
Na fase inicial, as equipes se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
O Grêmio é o atual campeão estadual. Enquanto o Brasil-Far foi o quarto colocado em 2024.
