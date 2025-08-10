Grêmio busca recuperação diante do Brasil-Far após eliminação na Copa do Brasil Feminina

Grêmio, de Cyro Leães, vem de eliminações em Brasileirão e Copa do Brasil. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio busca dar uma resposta positiva ao torcedor após as eliminações no Brasileirão e na Copa do Brasil. E, para isso, terá o Gauchão Feminino como trunfo.

O primeiro desafio em busca da virada de chave ocorre neste domingo (10), às 15h, contra o Brasil-Far. O duelo no Passo D'Areia, em Porto Alegre, colocará frente a frente duas equipes que vêm de resultados negativos.

Agora, ambos buscam melhorar suas situações para o restante da temporada. Quem vencer, assume a vice-liderança da competição estadual.

Na fase inicial, as equipes se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.

O Grêmio é o atual campeão estadual. Enquanto o Brasil-Far foi o quarto colocado em 2024.