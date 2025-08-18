Grêmio anuncia a contratação de lateral-esquerda da seleção paraguaia

O Grêmio anunciou, na tarde desta segunda-feira (18), a contratação da lateral-esquerda Camila Arrieta, de 23 anos. A atleta assina com o Tricolor até dezembro de 2026.
Vinda do 3B da Amazônia, Camila Arrieta também é um destaque da seleção paraguaia e disputou a última edição da Copa América. Na carreira, também passou por Cerro Porteño, Avaí Kindermann e Cruzeiro.
A lateral chega para suprir a saída de Raissa Bahia, que era a titular do Grêmio no setor e transferiu-se para o Palmeiras na metade do ano. Desde então, Mónica Ramos e Katielle foram testadas na posição.
Agora, a lateral terá de ser regularizada para ficar à disposição de Cyro Leães. O Grêmio volta a campo no sábado (23), às 15h, contra o Inter. O clássico é válido pela quarta rodada do Gauchão Feminino.
Ficha técnica
- Nome: Camila Belén Arrieta Gómez;
- Nascimento: 16/09/2001;
- Naturalidade: Carmen del Paraná - Paraguai;
- Clubes: Cerro Porteño (2018-2021), Avaí/Kindermann (2022), Cruzeiro (2023-2024) e Instituto 3B (2025);
- Títulos: Campeonato Paraguaio (2018), Campeonato Catarinense (2022), Campeonato Mineiro (2023) e Vice-Campeonato da Supercopa do Brasil (2024).