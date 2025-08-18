Gre-Nal do Gauchão Feminino tem mudança na data; confira 

Grêmio, de Maria Dias, e Inter, de Mariza, se enfrentam no próximo domingo (24). Duda Fortes / Agencia RBS

O primeiro clássico do Gauchão Feminino teve uma mudança na data. O Gre-Nal passou de sábado (23) para domingo (24), mas seguiu no mesmo horário, às 15h.

As Mosqueteiras serão as mandantes do clássico. O duelo ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Depois, em 14 de setembro, as equipes voltam a se enfrentar pelo Gauchão. O segundo Gre-Nal terá mando de campo do Inter, e será realizado no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Situação de tabela