Gre-Nal do Gauchão Feminino tem mudança na data; confira 

O primeiro clássico do Gauchão Feminino teve uma mudança na data. O Gre-Nal passou de sábado (23) para domingo (24), mas seguiu no mesmo horário, às 15h.
As Mosqueteiras serão as mandantes do clássico. O duelo ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
Depois, em 14 de setembro, as equipes voltam a se enfrentar pelo Gauchão. O segundo Gre-Nal terá mando de campo do Inter, e será realizado no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
Situação de tabela
Grêmio e Inter estão invictos no Estadual. O Tricolor, porém, é o líder, com sete pontos e um jogo a mais. Enquanto o Colorado é o segundo, com seis pontos em duas partidas.