Fluminense x Brasil-Far: tudo sobre o jogo da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. - / Arte GZH

O Brasil de Farroupilha enfrenta o Fluminense na próxima quinta-feira (7), às 15h, no Moça Bonita, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Fluminense x Brasil-Far

Fluminense: Claudia; Karina, Yasmin, Cotrim e Sorriso; Claudinha, Paloma e Lurdinha; Torre, Carioca e Chú. Técnico: Saulo Silva.

Brasil-Far: Gaby; Tawany, Alissa, Andressa Kreski e Rayssa; Maju, Marcela e Andressa Ramos; Emmily Karla, Gabizinha e Lorena. Técnico: Leonardo Antunes.

Arbitragem para Fluminense x Brasil-Far

Gleika Oliveira Pinheiro (PA), auxiliada por Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ).

Onde assistir a Fluminense x Brasil-Far

Ainda não há informações sobre transmissão.

Como chegam Fluminense x Brasil-Far

Fluminense

As Guerreiras do Fluzão passaram por mudanças após o encerramento do Brasileirão Feminino. O técnico Hoffmann Tulio foi desligado do cargo, e Saulo Silva foi contratado para assumir o comando.

Agora, o Flu busca confirmar o favoritismo para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. O principal destaque, para isso, fica por conta da goleira Claudia, que foi campeã da Copa América com a Seleção.

Brasil-Far

O Rubro-verde disputou as duas primeiras fases da Copa do Brasil. Para chegar à terceira etapa, eliminou Toledo (3x1) e Itacoatiara-AM (nos pênaltis, por 3 a 2).

Agora, busca surpreender o Fluminense para avançar à fase posterior. Para isso, contará com a estrela da atacante Lorena, de 21 anos, que é formada no Tricolor carioca e marcou gol contra o Inter na estreia do Gauchão.

Regulamento da Copa do Brasil Feminina

A competição que volta ao calendário do futebol feminino reúne 64 clubes. A primeira fase conta com os times que estão na Terceira Divisão. Quem avançar, vai encarar os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira fase, estarão as equipes da elite do Brasileirão.

O formato conta com oito fases em partidas únicas. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. A equipe campeã será conhecida no dia 19 de novembro.