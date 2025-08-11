Flamengo e Corinthians abrem vantagem nas quartas de final do Brasileirão Feminino

Dois times saíram em vantagem na rodada de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino. Flamengo e Corinthians venceram suas partidas contra Palmeiras e Bahia, respectivamente. Os jogos de volta serão disputados entre a próxima sexta-feira (15) e o domingo (17).
No Estádio Raulino de Oliveira, o Flamengo fez 3 a 2 no Palmeiras, neste domingo (10). O time do Rio de Janeiro chegou a abrir 2 a 0, com gols de Djeni e Lucinara, mas Tainá Maranhão deixou tudo igual. Aos 32 minutos da etapa final, Djeni marcou mais um e garantiu o triunfo.
Para a partida de volta, no próximo domingo (17), o Flamengo jogará pelo empate para garantir a classificação. O Palmeiras, por sua vez, precisará vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Vitória por um gol levará a decisão aos pênaltis.
Mesmo jogando fora de casa, o Corinthians venceu o Bahia por 2 a 1, com direito a gol no último lance. Gi Fernandes anotou o primeiro das Brabas na etapa inicial. No segundo tempo, Rhaizza descontou e deixou tudo igual. Quando o roteiro da decisão se desenhava com um empate, Gabi Zanotti apareceu no último lance para fazer a diferença e garantir o 2 a 1.
Agora, na próxima sexta-feira (15), no Pacaembu, o Corinthians, maior campeão do torneio, jogará por um empate para seguir a luta pela sétima taça.
Sem gols na Fonte Luminosa e Canindé
Dono da melhor campanha na primeira fase, o Cruzeiro ficou no 0 a 0 com o Bragantino no jogo de ida, neste domingo (10), no Canindé. Com o cenário em aberto, quem vencer no Independência, no próximo domingo, estará classificado à fase semifinal. Em caso de um novo empate em Belo Horizonte, a definição será nos pênaltis.
O cenário sem gols se repetiu no sábado, na Fonte Luminosa, no primeiro duelo entre Ferroviária e São Paulo. O clube classificado será conhecido no próximo sábado (16), no Morumbi.
Quartas de final - jogos de volta
Sexta-feira (15):
- 21h - Corinthians x Bahia (SporTV)
Sábado (16):
- 16h - São Paulo x Ferroviária (SporTV e TV Brasil)
Domingo (17):
- 10h30min - Cruzeiro x Bragantino (TV Globo e SporTV)
- 10h30min - Palmeiras x Flamengo (TV Globo, SporTV e TV Brasil)