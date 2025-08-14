Flamengo de São Pedro x Grêmio: tudo sobre o jogo da 3ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Flamengo de São Pedro no próximo sábado (16), às 15h, no Campo do Flamengo, em Tenente Portela. O duelo é válido pela terceira rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Flamengo de São Pedro x Grêmio

Flamengo de São Pedro: Silvana; Russinha, Laiza, Ana Júlia e Thais; Ronaldinha, Sousa e Manu; Larinha, Juliana e Leticia. Técnico: Anderson Morgado.

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo e Mónica Ramos; Bia Santos, Kika Moreno e Camila Pini; Giovaninha, Gisele e Yamila Rodríguez (Kim Campos). Técnico: Cyro Leães.

Arbitragem para Flamengo de São Pedro x Grêmio

Alisson Lacorte dos Santos, auxiliado por Joilson Gradin e Luiz Felipe de Almeida. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Flamengo de São Pedro x Grêmio

O Flamengo anuncia a transmissão no seu canal do Youtube.

Como chegam Flamengo de São Pedro x Grêmio

Flamengo de São Pedro

As Gurias do Yucumã vêm de goleada sofrida na estreia, por 14 a 0, sobre o Inter. Com isso, estão na lanterna do Gauchão Feminino.

A goleira Silvana, que saiu lesionada do jogo contra as Gurias Coloradas, é dúvida. Se não atuar, Luna deve seguir entre as 11.

Grêmio

As Mosqueteiras estão invictas no Gauchão Feminino. Até então, o Grêmio soma uma vitória e um empate, que o coloca na vice-liderança do Estadual.

Para este jogo, o Grêmio deve seguir sem contar com Daniela Montoya. A meio-campista colombiana ainda não se reapresentou após a Copa América.

Ingressos para Flamengo de São Pedro x Grêmio

Os ingressos custarão R$ 10.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.