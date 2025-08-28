O Brasil-Far enfrenta o Flamengo de São Pedro no domingo (31), às 15h, no Campo do Flamengo, em Tenente Portela. O duelo é válido pela quinta rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Flamengo de São Pedro x Brasil-Far
Flamengo de São Pedro: Silvana; Russinha, Laiza, Ana Julia e Thais; Manu, Leticia e Larinha; Júlia, Milenny e Caroline. Técnico: Anderson Morgado.
Brasil de Farroupilha: Gaby; Ju Goes, Alissa, Tawany e Rayssa; Ingrid, Maju e Larissa Amaral; Emmily Karla, Gabizinha e Carol Pescoço. Técnico: Leonardo Antunes.
Arbitragem para Flamengo de São Pedro x Brasil-Far
- Edegar da Silva Frick, auxiliado por Alexandre Vicari e Jonas Andre Carls. O trio é gaúcho.
Onde assistir a Flamengo de São Pedro x Brasil-Far
- O Flamengo de São Pedro anuncia transmissão da partida em seu canal no YouTube.
Como chegam Flamengo de São Pedro x Brasil-Far
Flamengo de São Pedro
As Gurias do Yucumã são as lanternas do Gauchão Feminino. Até então, o Rubro-negro acumula três derrotas e 26 gols sofridos. Para além disso, também não balançou as redes em nenhuma oportunidade.
Brasil de Farroupilha
O Rubro-verde é o último na zona de classificação, também sem pontos, mas com melhores números do que o Flamengo-RS. Após três derrotas, o Brasil-Far sofreu 13 gols e marcou um — sobre o Inter.
Ingressos para Flamengo de São Pedro x Brasil-Far
O ingresso custa R$ 10.
Regulamento do Gauchão Feminino
As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.