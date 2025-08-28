Flamengo de São Pedro x Brasil-Far: tudo sobre o jogo da 5ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

O Brasil-Far enfrenta o Flamengo de São Pedro no domingo (31), às 15h, no Campo do Flamengo, em Tenente Portela. O duelo é válido pela quinta rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Flamengo de São Pedro x Brasil-Far

Flamengo de São Pedro: Silvana; Russinha, Laiza, Ana Julia e Thais; Manu, Leticia e Larinha; Júlia, Milenny e Caroline. Técnico: Anderson Morgado.

Brasil de Farroupilha: Gaby; Ju Goes, Alissa, Tawany e Rayssa; Ingrid, Maju e Larissa Amaral; Emmily Karla, Gabizinha e Carol Pescoço. Técnico: Leonardo Antunes.

Arbitragem para Flamengo de São Pedro x Brasil-Far

Edegar da Silva Frick, auxiliado por Alexandre Vicari e Jonas Andre Carls. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Flamengo de São Pedro x Brasil-Far

O Flamengo de São Pedro anuncia transmissão da partida em seu canal no YouTube.

Como chegam Flamengo de São Pedro x Brasil-Far

Flamengo de São Pedro

As Gurias do Yucumã são as lanternas do Gauchão Feminino. Até então, o Rubro-negro acumula três derrotas e 26 gols sofridos. Para além disso, também não balançou as redes em nenhuma oportunidade.

Brasil de Farroupilha

O Rubro-verde é o último na zona de classificação, também sem pontos, mas com melhores números do que o Flamengo-RS. Após três derrotas, o Brasil-Far sofreu 13 gols e marcou um — sobre o Inter.

Ingressos para Flamengo de São Pedro x Brasil-Far

O ingresso custa R$ 10.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.