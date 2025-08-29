FGF define datas para Gre-Nais que vão decidir o Gauchão Feminino sub-20

Grêmio e Inter disputam o título. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A FGF definiu, nesta quinta-feira (28), as datas e horários da decisão do Gauchão Feminino sub-20. Grêmio e Inter se enfrentarão em dois jogos para definir o campeão.

A partida de ida ocorre em 10 de setembro, uma quarta-feira, às 19h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Enquanto a volta será em 14 de setembro, um domingo, às 11h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

A equipe que somar mais pontos será campeã. Caso haja um empate, a definição do título será no saldo de gols. E, persistindo a igualdade, a disputa irá às penalidades máximas.

Como foram as campanhas?

As Gurias Coloradas chegam à final com 100% de aproveitamento. Na fase inicial, venceram os três jogos, marcaram 20 gols e sofreram apenas três.