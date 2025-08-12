Saiba quem serão os adversários de Inter e Juventude nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina

Sorteio foi realizado na sede da CBF. (Staff Images / CBF)

Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. No sorteio realizado nesta terça-feira (12), o Inter foi sorteado contra o Fluminense, jogando como mandante. O Juventude, por sua vez, terá o Corinthians, em São Paulo.

A decisão será em jogo único. Em caso de empate ao longo dos 90 minutos, a vaga será definida nos pênaltis. A data-base desta fase de oitavas de final é 17 de setembro.

Premiação

As duas equipes gaúchas estão na competição desde a terceira fase, quando o Inter eliminou o 3B da Amazônia e o Juventude passou pelo Fortaleza, nos pênaltis. Grêmio e Brasil de Farroupilha não avançaram.

Por participar das oitavas de final, as equipes ganham R$ 50 mil. Os que avançarem às quartas embolsam mais R$ 60 mil.

Confira os confrontos da oitavas

Bahia x Atlético-MG

Inter x Fluminense

Corinthians x Juventude

RB Bragantino x Atlético-PI

Palmeiras x América-MG

Sport x Realidade Jovem-SP

São Paulo x Flamengo

Ferroviária x Vitória

*Os times à esquerda são mandantes dos confrontos

Premiações da Copa do Brasil Feminina