Saiba quem serão os adversários de Inter e Juventude nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina

Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. No sorteio realizado nesta terça-feira (12), o Inter foi sorteado contra o Fluminense, jogando como mandante. O Juventude, por sua vez, terá o Corinthians, em São Paulo.
A decisão será em jogo único. Em caso de empate ao longo dos 90 minutos, a vaga será definida nos pênaltis. A data-base desta fase de oitavas de final é 17 de setembro.
Premiação
As duas equipes gaúchas estão na competição desde a terceira fase, quando o Inter eliminou o 3B da Amazônia e o Juventude passou pelo Fortaleza, nos pênaltis. Grêmio e Brasil de Farroupilha não avançaram.
Por participar das oitavas de final, as equipes ganham R$ 50 mil. Os que avançarem às quartas embolsam mais R$ 60 mil.
Confira os confrontos da oitavas
Bahia x Atlético-MG
Inter x Fluminense
Corinthians x Juventude
RB Bragantino x Atlético-PI
Palmeiras x América-MG
Sport x Realidade Jovem-SP
São Paulo x Flamengo
Ferroviária x Vitória
*Os times à esquerda são mandantes dos confrontos
Premiações da Copa do Brasil Feminina
- 1ª fase: R$ 25 mil (32 clubes);
- 2ª fase: R$ 35 mil (32 clubes);
- 3ª fase: R$ 40 mil (32 clubes);
- Oitavas de final: 50 mil (16 clubes);
- Quartas de final: R$ 60 mil (8 clubes);
- Semifinais: R$ 70 mil (4 clubes);
- Final: 100 mil para campeão e vice (2 clubes);
- Vice-campeão: R$ 500 mil;
- Campeão: R$ 1 milhão.