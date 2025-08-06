E agora, Grêmio? O que resta para as Mosqueteiras após a eliminação na Copa do Brasil 

O Grêmio despediu-se de mais uma competição nesta temporada. Após perder por 1 a 0 para o Bahia, na tarde desta quarta (6), o Tricolor também deu adeus à Copa do Brasil Feminina. Anteriormente, já havia sido eliminado do Brasileirão.
Agora, restam só Gauchão e Ladies Cup no calendário das Mosqueteiras. O próximo compromisso será pelo Estadual. No domingo (10), às 15h, o Grêmio recebe o Brasil-Far no Passo D'Areia, em Porto Alegre.
Depois, para encerrar a temporada, há ainda a disputa da Ladies Cup. A competição, que também terá as participações de Gimnasia LP da Argentina, Palmeiras e Peñarol do Uruguai, ocorre entre os dias 16 e 19 de outubro, em São Paulo.