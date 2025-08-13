Do que o Grêmio precisa para assumir a liderança do Gauchão Feminino

Grêmio, de Yamila, luta pela liderança do Gauchão. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio pode assumir, nesta quarta-feira (13), a liderança do Gauchão Feminino. O Tricolor enfrenta o Juventude, às 15h, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul.

Se vencer, sem sofrer gols, o time gremista terminará a rodada na liderança da competição estadual. As Mosqueteiras chegarão aos mesmos seis pontos do Inter (atual primeiro colocado), mas ultrapassarão o rival nos critérios de desempate.

No Gauchão Feminino, saldo de gols e gols marcados não são critérios de desempate. A FGF considera:

maior número de pontos; maior número de vitórias; menor número de gols sofridos; menor número de cartões vermelhos; menor número de cartões amarelos.

Assim sendo, o Grêmio só precisa vencer o Juventude pelo placar simples que estará na ponta da tabela. Na fase inicial, os quatro melhores se classificarão aos mata-matas.